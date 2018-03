Defekter Gullydeckel sorgt für Infarkt im Berufsverkehr

Foto: VIZ

Am Vormittag staut es sich auf der gesamten Länge der Stadtautobahn A100. Der Grund ist ein Gully. Seine Reparatur zieht sich hin.

Berlin. Auf der Berliner Stadtautobahn A100 kommt es im Berufsverkehr zu massiven Staus. Grund ist ein defekter Gullydeckel vor dem Dreieck Funkturm in Fahrtrichtung Wedding. Die Reparatur des Gullys soll sich laut Informationen des Verkehrsinformationsdienstes (VIZ) noch bis zum Nachmittag hinziehen. "Bitte planen Sie für den gesamten Tag für Ihre Fahrt auf der A100 eine wesentlich längere Fahrzeit ein", heißt es bei der VIZ.

Die #Reparatur des defekten #Gullydeckels auf der #A100 wird mehrere Stunden dauern. Nach unseren Recherchen ist mit einer Freigabe der Schadstelle vor dem frühen Nachmittag kaum zu rechnen. Zur Zeit #STAU + 90 Min. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 19, 2018

Auf der Verkehrslagekarte der VIZ war die gesamte A100 gegen 8.45 Uhr rot markiert. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung wurden die Zufahrten Buschkrugallee und Britzer Damm gesperrt. Bei Twitter meldete die VIZ: "Heute droht zum Berufsverkehr Stillstand." Selbst auf den Zubringerstraßen im Stadtgebiet bildeten sich Rückstaus, wie Morgenpost-Reporter beobachteten. Dazu schrieb die VIZ: "Stau auch auf allen Hauptstraßen Richtung Zentrum! Planen Sie deutlich mehr Zeit ein."

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, warum man den defekten Gullydeckel nicht einfach auswechseln könne, antwortete die VIZ, der betroffene Deckel liege nicht auf Lager. Eine Fachfirma sei informiert. "Je nachdem, wie groß die Schäden am Gully selbst sind, dauert die Reparatur aber mehrere Stunden."

( BM )