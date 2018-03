36 Schulen in Berlin sind ohne Schulleiter

In Berlin fehlen nicht nur Lehrer, sondern weiterhin auch Schulleiter und in noch größerem Maße stellvertretende Schulleiter. Besonders die Grundschulen sind seit Jahren davon betroffen. Eine Anfrage des Abgeordneten Joschka Langenbrinck (SPD) ergab, dass an 36 Schulen im Moment die Schulleitung unbesetzt sind – darunter fallen 24 Grundschulen.

Bei der Frage des Stellvertreters sieht es noch schlechter aus: hier fehlen 120 Konrektoren, davon allein 75 an Grundschulen. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit die Zahl der gesuchten Schulleiter etwa gleich hoch geblieben, bei den Stellvertretern hat sie sich dagegen noch weiter erhöht – von 101 im Jahre 2017 auf aktuell 120 unbesetzte Posten.

Mehr Geld soll den Schulleiter-Job attraktiv machen

Dennoch ist man in der Senatsverwaltung für Bildung zuversichtlich – werden doch seit Jahresanfang stellvertretende Schulleiter eine Gehaltsstufe höher angesiedelt. Außerdem hat man das Bewerbungsverfahren beschleunigt. Bislang konnte eine Leitungsfunktion in der Schule erst ausgeschrieben werden, wenn der Vorgänger die neue Stelle angetreten hatte.

"Diese Vorgehensweise lässt Bildungssenatorin Scheeres derzeit ändern, indem wir Stellen für stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter schon ausschreiben, obwohl die Stelleninhaber ihre neue Stelle noch nicht angetreten haben", sagte Beate Stoffers, Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung.

Auch entlaste man die Schulleiter und deren Stellvertreter, indem man Verwaltungsleitungen in den Schulen einführe. "Wir haben gerade in den letzten drei Monaten circa 60 weitere Schulen mit Verwaltungsleitungen ausgestattet", sagte Stoffers. Viele Schulleiter beklagen sich, dass sie mit der Bürokratie nicht mehr hinterherkommen.

Gewerkschaft: Schulleiter haben viel Arbeit bei schlechter Bezahlung

Auch Nuri Kiefer, selbst Schulleiter und bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Berliner Vorstand zuständig für den Bereich Schulen, hofft auf eine positive Entwicklung. "Der Senat hat endlich reagiert", sagte er. Bislang habe der Schulleiter-Job gerade im Grundschulbereich bedeutet: viel Arbeit und Verantwortung für schlechte Bezahlung. Das sei jetzt anders. "Aber es wird noch einige Monate dauern, bis die Stellen besetzt sind", sagte er.

Dass so viele Leitungspositionen ausgerechnet im Grundschulbereich unbesetzt seien, habe mit dem Lohn zu tun – aber nicht nur. Es sei auch so, dass Frauen, deren Anteil in der Grundschule überwiegt, oft wenig am Direktorenamt interessiert seien. "Viele arbeiten Teilzeit, haben eine Doppelbelastung durch Familie und Beruf, und glauben, sie könnten es zeitlich nicht schaffen." Dem sei aber nicht so – Schulleiterin könne man auch in Teilzeit sein.

