Zu verkaufen: Schräges von der Deutschen Bahn

Die Bahn verkauft gebrauchte Loks an andere Unternehmen und Liebhaber (Archiv)

Berlin. Der Bahnsprecher klingt nicht überrascht. "Ja", bestätigt Achim Stauß, "die Deutsche Bahn verkauft tatsächlich auch gebrauchte Mülleimer". Und nicht nur das. Auf gleich zwei Portalen im Internet können sich Bahnfans mit Memorabilia und gebrauchten Gegenständen aus Zügen der Deutschen Bahn eindecken – von der Notbremse ("nur als Liebhaberstück") für knapp 60 Euro bis zum kompletten Schnellumbauzug ("voll funktionsfähig") für 1,8 Millionen Euro.

Nur die Mülleimer seien zurzeit ausverkauft. Möglicherweise ausgerechnet deshalb, weil sich das Internetportal "Vice" jüngst über das Angebot lustig gemacht hat. Fest steht, so der Sprecher, "dass sich das Interesse an unserem Gebrauchtangebot seit dem Bericht sprunghaft erhöht hat".

Zu kaufen gibt es ganze Loks und Waggons

Dabei ist das Angebot an sich nicht neu. Schon seit 2014 gibt es das Internetportal DB Resale (www.dbresale.com), das sich vorrangig an Gewerbetreibende richtet. Hier werden Dinge weiterverkauft, die die Bahn nicht mehr braucht. Dazu zählt etwa Straßenpflaster, das beim Umbau von Bahn-Immobilien anfällt.

Oder Loks und Waggons, die nicht mehr gebraucht werden, zumindest nicht bei der Deutschen Bahn. "Aber es gibt ja in Deutschland rund 400 Bahnunternehmen, die das eine oder andere übernehmen möchten", sagt Stauß. Und auch auf manch privatem Werksgeländen fahren Züge. Auch Sitze und Einrichtung aus Zügen sind im Angebot – vom Fahrradklappsitz im Regionalzug bis zum Leder-Dreiersitz aus dem ICE.

Bahnfan-Herzen schlagen Angeboten wie "Bahnshop1435" oder "DB Resale" höher

Einen ICE-Sitz 1. Klasse mit Mittelablage kann man auch kaufen

Foto: Kai Michael Neuhold / BM

Ein zweites Portal gibt es sogar noch länger: Der "Bahnshop1435" (die Zahl ist eine Anspielung auf die Spurweite mitteleuropäischer Bahnen, bahnshop.de) bietet Andenken und Nostalgie-Gegenstände für Bahnfans, vom Mini-ICE bis zum "persönlichen Zuglaufschild" nach dem Modell, wie sie vor Einführung der elektronischen Anzeigen in den Zugfenstern hingen. Doch wer die Bahn liebt, mag es vielleicht lieber wirklich authentisch und besucht den "DB Resale".

Echter Schmierfilm statt aufgedruckter Patina, so könnte sich der Run auf gebrauchte ICE-Sitze erklären. Für manchen sei so ein Ding vielleicht ein Hingucker im Partykeller, vermutet Stauß. "Die Leute wollen Dinge mit echter Geschichte." Doch auch Bahnfans, die nichts kaufen wollen, findet auf dem Portal spannende, amüsante oder auch schräge Angebote. Nicht zuletzt deshalb, weil die Verkaufsanzeigen im schönsten Bahndeutsch gehalten sind. Einen realen Verkaufsshop gibt es nicht.

Ein Speisewagen für 12.000 Euro

Die Angebote des Portals kommen aus ganz Deutschland und erzählen viel aus der Eisenbahngeschichte. Da gibt es den Dieselbus der "Kurhessenbahn" (19 Jahre alt, Standort Kassel). Die schreiend pinkfarbenen Plüschsitze aus einem Intercity: Ein bisschen Punk in der 1. Klasse, wann gab es das denn? Sie stehen in Chemnitz. Ein echtes Erinnerungsstück dürfte die Cateringbox aus einem Schlafwagen sein, Standort Halle. Klassiker sind natürlich Bahnhofsuhren ("Roststellen, Farbabplatzungen sowie Kratzer im Glas und Lack sind Bestandteil des Charakters"), die für rund 250 Euro zu haben sind, plus Transport.

Auch Berlin hat einiges zu bieten. Einen "Oberbaumesswagen" zum Beispiel, Baujahr 1971, gibt es für 12.000 Euro. Wer es günstiger möchte, ist mit dem "Einheitshilfszug – Aufenthaltswagen" schon ab 7500 Euro dabei und kauft ein Stück Bahngeschichte gleich mit. Der Wagen stammt aus DDR-Zeiten (1978) und ist innen im original holzfarbenen Charme gehalten. Außen, Berlin ist eben Berlin, ist er natürlich bunt besprüht.

