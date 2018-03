Das Café am Neuen See will bei schönem Wetter heute die Biergartensaison eröffnen

Frühling in Berlin Raus in die Sonne - Fünf Tipps für einen wunderbaren Sonntag

Berlin. Gerade mussten die Berliner noch bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich bibbern – nun können sie sich vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März über frühlingshafte Temperaturen freuen. Am Sonntag werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 17 Grad erwartet. Wo Sie das schöne Wetter am Sonntag genießen können.

Spaziergang am Tegeler See

Eine beliebte Spaziermeile findet sich in der Nähe des Stadtteils Alt-Tegel. An der Greenwichpromenade, die nach Reinickendorfs Partnerbezirk Greenwich in London benannt ist, kann man unter Platanen am Ufer des Tegeler Sees entlangflanieren, auf einer der zahlreichen Bänke den Blick über das Wasser schweifen lassen oder sich in einem der umliegenden Restaurants und Biergärten stärken. Wer einen längeren Spaziergang machen möchte, kann von hier aus auch noch zur Dicken Marie, dem vermutlich ältesten Baum Berlins, gehen. Das etwa 900 Jahre alte Naturdenkmal befindet sich in der Nähe des Großen Malchsees, der nördlichsten Bucht des Tegeler Sees, nahe dem Schlosspark Tegel.

Biergarten im Café am Neuen See

Bei schönem Wetter eröffnet der Biergarten im Tiergarten am Sonntag die Saison. Bis nach Sonnenuntergang können Besucher dort frisch gezapftes Bier sowie bayerische und italienische Spezialitäten wie hausgemachte Brezeln und Leberkäse, krosse Steinofenpizza und Sauerteigbrot aus der Borchardt-Bäckerei genießen.

Flakturm am Humboldthain

Man muss schon einige Treppen steigen, um auf den Flakturm im Volkspark Humboldthain zu gelangen. Einmal oben angekommen, wird die Anstrengung mit einem tollen Blick über die Stadt belohnt. An den Holztischen kann man eine kurze Rast einlegen, picknicken und Gesellschaftsspiele spielen.

Museumsdorf Düppel

In dem mittelalterlichen Freilichtmuseum an der Clauertstraße 11 in Nikolassee soll der Winter vertrieben werden. Traditionell wird dort eine Strohpuppe als Symbol für den Winter verbrannt, dazu wird die Saisoneröffnung mit Mittelaltermusik begleitet. Die Märchenhexe Silberzweig und ein Gaukler werden Frühlingsgeschichten vortragen. Außerdem gibt es Korbflechter, Bogenschießen, bäuerliche Produkte von regionalen Händlern und ein offenes Feuer, an dem sich Besucher Stockbrot backen können.

Lachyoga auf dem Tempelhofer Feld

Der Winter war lange und grau – bei so manchem sorgte das für schlechte Laune oder führte gar zur Winterdepression. Beim "Lachen im Park" auf dem Tempelhofer Feld, das an diesem Sonntag zwischen 12 und 13.15 Uhr stattfindet (nahe dem Biergarten, Eingang Columbiadamm), soll das vergessen sein. Aus dem Yoga entwickelte Lachübungen sollen den Winter-Frust vertreiben und Vorfreude auf den Frühling wecken.

