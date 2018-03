Bericht in der "FAZ" Zalando ersetzt in Berlin 200 Mitarbeiter durch Algorithmen

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, sollen Algorithmen und Künstliche Intelligenz verstärkt Aufgaben übernehmen, die bisher von Mitarbeitern bewältigt wurden, etwa das Versenden von Werbe-Mails.

"Wir gehen davon aus, dass Marketing in Zukunft noch datenbasierter sein muss. Dafür brauchen wir einen höheren Anteil an Entwicklern und Datenanalysten", sagte Rubin Ritter, Co-Chef von Zalando, der Onlineausgabe der "FAZ". Laut Bericht könnten 200 bis 250 Stellen im Marketing wegfallen.

Zalando peilt für das laufende Jahr trotz eines Gewinnrückgangs 2017 weiteres Wachstum an. "Wir haben den Ehrgeiz, fünf Prozent Marktanteil zu erreichen", sagte Ritter. Derzeit liege der Anteil von Zalando auf dem europäischen Modemarkt bei 1,3 Prozent. Für das laufende Jahr kündigte Zalando an, in zwei weiteren europäischen Ländern an den Start zu gehen - aktuell sind es 15. Zudem kommen im März Kosmetikprodukte ins Sortiment, den Kunden sollen Angebote noch stärker individuell zugeschnitten präsentiert werden.

( BM )