Nur 18 Monate Zeit für die Reform von Verwaltung und Ämtern

Innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate muss Berlin mit der Reform seiner Verwaltung Nägel mit Köpfen machen. Auf der Agenda steht ein Umbau der Bezirksämter von nach Parteienproporz besetzten Kollegialorganen zu politischen Gremien, die eine Koalitionsmehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung besetzt. Die Folge wären klarere Strukturen, ein gestärkter Bürgermeister und mehr Transparenz in den Entscheidungen.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ließ am Mittwoch Sympathien für das Modell erkennen, das zuletzt Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) in der Berliner Morgenpost vorgestellt hatte. Müller sprach zwar von einer "offene Diskussion" über das politische Bezirksamt. "Es hätte aber große Vorteile und würde eindeutig den Bezirksbürgermeister stärken", sagte Müller: "Er könnte dann durchgreifen." Die Debatte will Müller zeitnah führen. Es solle nicht so aussehen, als ginge es um die aktuelle Frage, wie Bezirksämter besetzt werden, sagte Müller.

Bisher ist es so, dass alle Parteien, die mehr als 15 Prozent der Stimmen bei den Bezirkswahlen bekommen, einen Stadtrat ins fünfköpfige Bezirksamt entsenden. Das hat in Pankow dazu geführt, das fünf Parteien an der Regierung des Bezirks beteiligt sind.

Müller unterstützte auch die Grundbedingung des Spandauer Bürgermeisters: Auch bei einer politischen Aufteilung der Bezirksamtsposten müssten einheitliche Strukturen für Ämter und auch für die Zuständigkeiten einzelner Stadträte vorgegeben sein. Bisher basteln sich die Stadträte ihre Dezernate in allen Bezirken unterschiedlich zusammen, was für Bürger und Unternehmen schwer zu durchschauen ist.

Der politische Wille soll in der Verwaltung deutlich werden

Müller äußerte sich zu den Bezirksplänen, als er die Zwischenergebnisse der Verwaltungsreform-Kommission unter Leitung des früheren Vorstandes der Agentur für Arbeit Heinrich Alt präsentierte. Was die Experten bislang aufgeschrieben haben, ist noch nicht sehr konkret, soll aber mit Abschluss der Arbeit Ende Mai einen Reformprozess in Berlins Behörden anstoßen. "Natürlich wollen wir umsetzen, was da aufgeschrieben wird", versicherte Müller.

Tatsächlich ist ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem sich zunächst die SPD-Bezirksbürgermeister regelmäßig mit Müller treffen und in die Richtung der Kleebank-Vorschläge diskutieren. Die Idee ist, zunächst diese Themen umzusetzen, für die keine Gesetzesänderung nötig ist, später solche die mit einfacher Mehrheit und im dritten Schritt das zu entscheiden, was zwei Drittel der Abgeordneten billigen müssen, wie etwa das politische Bezirksamt.

Den Fachleuten um Heinrich Alt geht es vor allem darum, Berlins Behörden besser zu steuern und den politischen Willen leichter im Handeln der Administration abzubilden. Darum sollen alle Behörden Zielvereinbarungen abschließen und zusichern, bestimmte Leistungen zu erreichen. Alt sagte, man müsse "kluge Indikatoren" entwickeln, die die Qualität der Arbeit abbildeten. Diese Arbeit solle aber von unten nach oben von Mitarbeitern und deren Vorgesetzten definiert werden.

Wirtschaftsclub VBKI sieht "Notstand in Berlin"

Alt sprach von Synergien, die etwa durch gemeinsame Personalverwaltungsstellen möglich seien. Dass es sinnvoll wäre, ausstehende Geldforderungen von Bürgern oder Unternehmen nicht mehr von vielen einzelnen Stellen, sondern zentral eintreiben zu lassen. Zudem müsse man überlegen, welche Aufgaben die Behörden noch selbst erledigen sollten. So könnten zum Beispiel Schuleingangsuntersuchungen für Kinder auch von niedergelassenen Medizinern anstatt wie bisher von Amtsärzten erledigt werden.

Am Mittwoch meldete sich auch der Wirtschaftsclub VBKI mit Vorschlägen zur Verwaltungsreform zu Wort. Die Unternehmer konstatieren einen "Notstand in Berlin" und empfehlen, wegen des Personalmangels in der Verwaltung vorübergehend Aufgaben auf externe Fachleute wie Architekten, Ingenieure, Personalberater oder Experten aus Hochschulen zu übertragen.

