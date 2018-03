Bildungssenatorin lockt Lehrer mit 1000 Pfannkuchen

Berlin braucht dringend Lehrer, Erzieher und Kita-Betreuer. Am 10. März veranstaltet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wieder eine Informationsmesse, den Berlin-Tag, bei dem sich Berliner Schulen sowie 110 Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung Interessenten vorstellen.

Versüßen will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) den Pädagogen den Einstieg mit 1000 Pfannkuchen, die sie zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die ersten 1000 Besucher des Berlin-Tags verteilt. "Wir möchten damit Lehrerinnen und Lehrer sowie sozialpädagogischen Fachkräften dafür danken, dass sie in Berlin gemeinsam mit unseren Jüngsten an einer Schule oder einer Kita arbeiten wollen", sagte die SPD-Politikerin.