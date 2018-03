Diese zehn absurden Notrufe bekam die Berliner Feuerwehr

Berlin. Mittlerweile gehört der "Ausnahmezustand Rettungsdienst" in Berlin zum Alltag. Allein im vergangenen Monat wurde er ein Dutzend Mal ausgelöst. Diesen Alarm gibt es immer dann, wenn die Auslastung der Helfer gegen 90 Prozent tendiert. Die Feuerwehr nimmt dann Löschfahrzeuge aus dem Dienst, um die Rettungswagen besetzen zu können.

Neben Personalnot, einem neuen Schichtmodell und vielen Krankschreibungen sind Hauptgründe für die mehr als 1500 Alarmierungen des Rettungsdienstes am Tag aber oft Einsätze, die überhaupt keine sind. Immer häufiger wählen Berliner den Notruf 112, wenn es auch ein Gang zum Hausarzt getan hätte. Dabei siebt die unterbesetzte Leitstelle der Feuerwehr schon aus. Wie eine kleine Anfrage des FDP-Innenexperten Marcel Luthe jetzt ergab, landeten allein im Jahr 2017 insgesamt 918.000 Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr – das sind 2515 am Tag. "Nicht nur unsinnige Anrufe, sondern vor allem die unsinnige Personalpolitik belasten die Leitstelle massiv: Neben dem hohen Krankenstand bleiben Stellen jahrelang unbesetzt, weil auch Rot-Rot-Grün sich nicht für die Feuerwehr interessiert", sagte Luthe der Berliner Morgenpost. Das begründet er mit 26 Stellen, die allein in der Leitstelle der Feuerwehr derzeit nicht besetzt sind. Die Berliner Morgenpost dokumentiert absurde Einsätze und Notrufe der Feuerwehr: