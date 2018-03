Steglitz-Zehlendorf startet Kampf um Berlin-Touristen

Partymeilen wie in Mitte und Friedrichshain wird es Südwesten wohl nie geben. Wasser, Kultur, Natur – diesen Trumpf kann Steglitz-Zehlendorf hingegen ausspielen. Doch allein von dem Wunsch des Senats, den Tourismus stärker in die Außenbezirke zu verlagern, kommen noch keine Gäste. Was also muss der Bezirk tun, damit Besucher im Hotel Steglitz International nicht mehr nachfragen, ob Steglitz überhaupt noch in Berlin liegt, wie Marketingdirektor Alexander Stolle erzählt. Das sollte auf dem "1.Tourismusforum Südwest" geklärt werden, zu dem sich Experten der Branche kürzlich im Rathaus Steglitz trafen.

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat großen Aufholebedarf im Tourismusgeschäft. Die Zahl der Gäste und Übernachtungen ist nur noch in Marzahn-Hellersdorf niedriger. Der Südwesten liegt auf dem vorletzten Platz. Während in Mitte im Jahr 2017 insgesamt 5,5 Millionen Gäste und fast 13 Millionen Übernachtungen gezählt wurden, sind es in Steglitz-Zehlendorf nur 200.000 Gäste und 480.000 Übernachtungen. Allerdings: In Mitte gibt es 194 Beherbergungsbetriebe (55.000 Betten), in Steglitz-Zehlendorf nur 42 (3000 Betten).

Genau darin sieht Burkhard Kieker, Geschäftsführer von VisitBerlin, das Problem. "Steglitz-Zehlendorf hat ein tolles Angebot, aber zuwenig Möglichkeiten, Gäste unterzubringen", so Kieker. Seine Lösung: "Bauen Sie ein Kongresszentrum, das wird der Hit." Dann würden gleichzeitig Hotels für die Tagungsgäste entstehen.

Früher waren die Außenbezirke nicht mal auf dem Touristen-Stadtplan

Das sieht Alexander Stolle vom Hotel Steglitz International ganz anders. Dass der Südwesten immer noch vom Tourismus abgeschnitten sei, liege auch daran, dass bis vor wenigen Jahren die kostenlosen Stadtpläne für Berlin-Gäste am Bundesplatz endeten, hält er Kieker vor. Die Außenbezirke hätte es darauf gar nicht gegeben und erst jetzt fange man an, sie zu vermarkten. Einen Mangel an Betten sieht Stolle nicht. Seine Auslastung liegt bei etwa 70 Prozent und das zweite große Hotel im Bezirk, das Seminarus Campushotel an der Freien Universität, "bringt sich seine Gäste selbst mit". Es wäre vor allem mit Konferenzteilnehmern gefüllt. Seiner Ansicht nach sollten "Leuchttürme" wie die Schloßstraße und das Schlosspark-Theater, besser vermarktet werden.

Die Wirtschaftsförderung des Bezirks hat mit der EBC Hochschule Berlin ein Tourismuskonzept entwickelt, das 2016 verabschiedet wurde und nun schrittweise umgesetzt wird. Mehr Hotels und ein Kongresszentrum kommen darin nicht vor. "Das ist sicherlich eine charmante Idee", sagt Hanno Wiesmann von der Wirtschaftsförderung. Man habe sich aber für eine andere Art von Tourismus entschieden – nachhaltig, sanft und auf Wasser und Grün fokussiert.

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) nennt drei Vorhaben, die noch in diesem Jahr den Tourismus ankurbeln sollen: die Verschönerung der Schiffsanlegestelle an der Ronnebypromenade am Wannsee, die neue Dahlem-Radroute und die Einrichtung eines Tourismus-Besucher-Zentrums gegenüber vom Schloss Glienicke. Mit dem Tourismusbüro an der B1 werden große Hoffnungen verknüpft. Es entsteht in drei denkmalgeschützten Gebäuden – ehemals Konditorei, Pferdestall und Remise – die bislang nicht öffentlich zugänglich waren. Der Bezirk will dort nicht nur über die Glienicker Brücke informieren sondern auch auf seine eigenen touristischen Angebote aufmerksam machen, wie Rad- und Wassertourismus, Parks und Museen.

Dahlem-Radroute als neuer Anziehungspunkt

Die Dahlem-Radroute ist Teil eines neuen Netzes, das derzeit erstellt wird. Im Sommer soll die 13 Kilometer lange Strecke eröffnet werden. Sie führt vorbei an der Domäne Dahlem, am Alliierten-Museum und an der Taut-Siedlung. Am Schlachtensee ist der Wendepunkt. Zurück geht es über den Mexikoplatz, das Haus am Waldsee, den FU-Campus bis zum Botanischen Garten. Ausgangspunkt ist derzeit der U-Bahnhof Podbielskiallee. Ziel ist es, an zwei Stationen einen Radverleih anzubieten. Etwa 1,5 Stunden wird die Tour dauern, aber mit Abstechern wie in das Kunsthaus Dahlem oder das Brückemuseum sowie einem Bad im Schlachtensee reichen die Erlebnisse für einen halben Tag.

Auf den Schwerpunkt "Wasser" konnten sich die Teilnehmer des Torismusforums einigen. Denn: "Wo können Besucher in London schwimmen gehen, außer im Hotelpool", sagt Burkhard Kieker. Deshalb müsste der Südwesten die Seen bewerben. Das passiert gerade: Die nächste Fahrradstrecke – die Wannseeroute zur Liebermann-Villa und dem Flensburger Löwen – ist in Planung.