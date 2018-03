In Berlin eskaliert der Kampf um Kita-Plätze

Berlin. Es wird immer schwieriger, in Berlin einen Kita-Platz für sein Kind zu finden. Das gilt berlinweit, aber für einige "junge" Bezirke ganz besonders. So stehen im Bezirk Neukölln 270 Kinder auf der Warteliste des Jugendamts, denen trotz intensiver Suche kein Platz angeboten werden kann. In Friedrichshain-Kreuzberg sind es sogar 350 Kinder. Auf dieser Liste landen nur Fälle, bei denen die Eltern sich vorher intensiv selbst bemüht haben. "Zum Teil sind es Familien, die schon auf 20 verschiedenen Kita-Wartelisten stehen", so die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis 90/ Die Grünen) aus Kreuzberg-Friedrichshain. Besonders bei Plätzen im Krippenbereich herrscht überall große Not.

Die Folge dieses Zustandes ist, dass Eltern den Weg der Klage nehmen – gibt es doch einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. 15 Klagen und Eilverfahren liegen derzeit dem Berliner Verwaltungsgericht vor. Am Mittwoch wurde ein solches Eilverfahren für einen einjährigen Jungen aus dem Bezirk von Monika Herrmann abgewiesen.

Zwar bestätigte das Verwaltungsgericht den Rechtsanspruch der Familie auf Betreuung und sieht den Bezirk grundsätzlich in der Verantwortung, solche Plätze anzubieten. Allerdings könne das Bezirksamt "diesen Anspruch mangels Kapazität derzeit nicht erfüllen". Und es sei auch nicht kurzfristig möglich, das Angebot zu erhöhen, da der "Fachkräftemangel" – sprich die Zahl der fehlenden Erzieher – hoch sei.

Eltern können dem Amt Kosten in Rechnung stellen

Den Eltern wird aber ermöglicht, jetzt selbst eine Hilfe zu organisieren und die Kosten für diese "selbstbeschaffte Hilfe" dem Bezirksamt in Rechnung zu stellen. Die Eltern erhalten somit eine Art Schadenersatz. Sie müssen diese Zahlung allerdings erneut vor dem Verwaltungsgericht durchsetzen.

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann nannte die Situation "katastrophal". Und warnte davor, dass sie sich noch deutlich verschärfen werde. In ihrem dicht besiedelten Bezirk zeige sich die Entwicklung früher als in manch anderen Bezirken. Doch Probleme bestünden überall. "Die Eltern machen sich keine Vorstellung, wie es im Moment ist. Es ist nicht schön", sagte sie. Und volkswirtschaftlich ein Irrsinn, wenn Eltern nicht arbeiten gehen könnten.

Der Grund für die Misere ist vielfältig. Zum einen lagen die Senatsprognosen für das Wachstum der Stadt falsch. Prognostiziert hatte man vor zehn Jahren einen Rückgang der Kinder und die regelrechte Überalterung eines Bezirkes wie Friedrichshain-Kreuzberg. Das Gegenteil trat ein. Elterngeld und beitragsfreie Kitas taten ihr Übriges. Es gibt ein Geburtenüberschuss in der Stadt. Die Folge: Auf 168.000 Kitaplätze kommen derzeit 220.000 Kinder. 50.000 mehr als vor zehn Jahren.

Auch Nachfrage nach den Erziehern steigt

Mit dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen steigt auch die Nachfrage nach Erziehern. Die sind in Berlin Mangel. Auch das hat Gründe: schlechte Bezahlung (in Brandenburg verdient man rund 500 Euro mehr), gut bezahlte alternative Jobs und damit eine hohe Abwanderung. So können 425 Plätze im Bezirk aktuell nicht angeboten werden – hauptsächlich wegen des Erziehermangels. Man will trotzdem die Kita-Kapazität im Bezirk so gut wie möglich weiter ausbauen. Bis 2020/22 sollen 1640 Plätze neu geschaffen werden.

Katrin Molkentin, Vorsitzende des Landeselternausschusses Berliner Kindertagesstätten, ist von der Entwicklung nicht überrascht. Von einem Kita-Gutschein, bei dem Kindergärten aller Bezirke um die Eltern buhlen, könne schon lange nicht mehr die Rede sein. Doch bislang habe die "Augustbefriedigung" funktioniert – im August werden Kita-Plätze für ältere Kinder frei, weil die Ältesten in die Schule gehen. Doch dieses Jahr klappe das nicht mehr. Deshalb sei sie froh über den einklagbaren Rechtsanspruch. Sie macht aber auch klar, dass dieser Weg nicht für alle gangbar ist, denn er kostet zusätzliches Geld und viel Nerven.

Bildungssenatorin sieht Bezirke in der Pflicht

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sieht dagegen die Bezirke und Träger in der Pflicht. Den Mangel an Erziehern lässt sie nicht gelten, schließlich seien inzwischen Quereinstiege möglich. Auch gebe es in den Kitas Platzreserven, "die noch zu aktivieren sind". Herrmann bestreitet das. Die Träger des Bezirks würden jeden Monat nach Plätzen abgefragt. "Die machen die Hütte voll."

