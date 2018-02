Pfarrer getötet - Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Berlin. Die Bestürzung in der französischsprachigen katholische Gemeinde in Berlin-Charlottenburg ist nach dem Tod ihres Pfarrers Père Alain-Florent Gandoulou groß. Bei einem Gottesdienst gedachten die Gemeindemitglieder und das Erzbistum Berlin am Sonntag des 54-Jährigen, der am Donnerstagabend bei einem Streit im Gemeindebüro umgebracht worden war. "Mit seinem schrecklichen Tod bringt uns Gott an eine Grenze", sagte Generalvikar Pater Manfred Kollig in seiner Predigt in Französisch. "Warum hat er ihn nicht vor seinem Mörder bewacht?"

In der St. Thomas von Aquin-Kirche drängten sich die Besucher, auch der Bruder des Getöteten und weitere Familienangehörige waren nach Angaben des Erzbistums dort. Erzbischof Heiner Koch besuchte später die Gemeinde, um seine Verbundenheit und Trauer zum Ausdruck zu bringen, wie ein Sprecher sagte.

Psychiatrisches Gutachten steht noch aus

Der mutmaßliche Täter befindet sich inzwischen aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in der Psychiatrie. Der 26 Jahre alte Kameruner war am Samstagabend wegen Totschlags dem Haftrichter vorgeführt worden. "Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde entschieden, dass er in eine Klinik kommen muss", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der Beschuldigte war am Freitagmittag auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Reinickendorf festgenommen worden. Die Hintergründe des Verbrechens sind bislang unklar. Zeugen hatten am Donnerstag die Polizei alarmiert, weil sie einen Streit in den Büroräumen an der Schillerstraße hörten. Dort fanden Polizisten wenig später den toten Priester aus Kongo-Brazzaville.

Er war am 10. Mne" gibt es nach eigenen Angaben seit 1945 in Berlin - zunächst als Militärpfarrei, später als normale fremdsprachige ärz 1991 zum Priester geweiht worden, wie das Erzbistum auf seiner Internetseite erinnert. Seit 2009 leitete der Pfarrer die französischsprachige Mission in Berlin und war auch als Seelsorger tätig. Unter den Gemeindemitgliedern galt es als äußerst beliebt.

Die Gemeinde "Paroisse Catholique FrancophoGemeinde für die französischsprachigen katholischen Christen in Berlin und der Umgebung. In Berlin leben demnach etwa 10.000 Franzosen und einige Tausend französischsprachige Ausländer aus der ganzen Welt.

( dpa/mim )