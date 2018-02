Darts ist der aufstrebende Trendsport in Berlin

Tobende Zuschauer, gute Laune, laute Musik und fliegende Pfeile. Wer die Darts-Weltmeisterschaft im Dezember des vergangenen Jahres in London verfolgt hat, kann sich sicher noch an den Hexenkessel erinnern. Wenn die etwas übergewichtigen Herren, die unter ihrer Einlaufmusik und umgeben von Tausenden feiernden Menschen auf die große Darts-Bühne laufen und ihre Pfeile werfen. Darts, der Sport, der seinen Ursprung in England hat und dort groß geworden ist, hatte am Donnerstag seinen ersten großen Auftritt in Berlin. Die Premier League Darts gastierte erstmals in Deutschland – und das in der Hauptstadt. Erstmals haben sich die zehn internationalen Teilnehmer am vierten Spieltag in der Berliner Mercedes-Benz Arena gemessen. Und das mit einem Zuschauerrekord der PDC (Professional Darts Corporation): Die Halle in Friedrichshain war mit 12.000 Besuchern ausverkauft. (siehe Sport Seite 26)

Darts ist ein Sport, der boomt und immer mehr begeistert

Immer mehr Berliner sind daran interessiert, Darts zu spielen. "Es ist ein aufstrebender Sport", sagt Regina Rinneberg, Leiterin des Red Lions Darts e. V. Also ist es für viele Darts-Begeisterte interessant zu wissen, wo sie ihrer Leidenschaft in Berlin nachgehen können. Die Regeln des Darts-Sports sind recht einfach. Man steht am "Oche", das 2,37 Meter von der 1,73 Meter hoch hängenden Dartscheibe entfernt ist, und wirft drei Pfeile. Ziel im klassischen Spielmodus ist es, 501 Punkte auf null zu spielen. Dabei ist die größte Hürde vor allem für den Amateur, das Spiel auf einem acht Millimeter großen Doppelfeld (Außenring) zu beenden. Ziel ist es, immer möglichst viele Punkte mit seinen drei Darts runter zu spielen. Dabei ist das Tripel-20-Feld (Innenring) das Feld, das mit 60 Punkten die größte Ausbeute ermöglicht. Die Profis werfen dieses Feld im Akkord, für Anfänger wird es zur Glückssache.

"Nicht so schlimm", meint Matthias Wisniewski, Leiter des Red Tops. Er meint, dass die Technik entscheidend ist, die man aber erst durch viel Übung erlerne. "Arm durchgestreckt!", sagt er und führt fort: "Alles andere ist nicht so wichtig, Hauptsache, man steht bequem." Darts ist ein Sport, der "vor allem bei Jugendlichen immer interessanter wird", sagt Wisniewski. "Auf das Alter kommt es aber nicht an. Es ist egal, ob du 18 oder 40 bist", meint er. Es gibt verschiedene Dartscheiben. Man unterscheidet in Steel-Dart (spielen auch die Profis), E-Dart (ein Automat, der die Punktzahl mitzählt) und Radikal-Dart (eine Möglichkeit, mit Darts-Spielern online auf der ganzen Welt zu spielen).

Hier ein Überblick, wo in Berlin Dart gespielt werden kann:

Das "Nordhauser Stübchen", Charlottenburg, Ilsenburger Straße 13, 10589 Berlin. Der Red Tops e.V. bietet: fünf Steel-Dart-Scheiben, vier E-Dart-Scheiben und eine Radikal-Dart-Scheibe für die Jugend. Um dort Darts zu spielen, zahlt man lediglich vier Euro pro Monat. Man kann zu einem kostenlosen Probetraining kommen und dann im Anschluss einen Monat für wenig Geld immer Darts spielen. Eine Mitgliedschaft in einer Liga ist möglich und kostenlos, da der Verein und der Wirt die Kosten dafür tragen.

Das "Zum Rohreck", Siemensstadt, Jungfernsteig 5, 13629 Berlin. Dort sind eine Steel-Dart-Scheibe, drei E-Dart-Scheiben und drei Radikal-Dart-Scheiben vorhanden, und es gelten die gleichen Spielkonditionen wie im "Nordhauser Stübchen".

Der "Dart Palast Berlin", Wittenau, Oranienburger Straße 173–175, 13437 Berlin. Leiterin Sylvia Rybacki erzählt von "der größten Radikal-Dart-Spielstätte Berlins" mit beachtlichen 13 Radikal-Dart-Scheiben, zehn Steel-Dart-Scheiben sowie 21 E-Dart-Scheiben. Der Münzeinwurf bei den E-Darts kostet 50 Cent pro Spiel. Die Nutzung der Steel-Darts kostet fünf Euro pro Abend. Eine Mitgliedschaft kostet drei Euro pro Monat – ist aber nur begrenzt möglich.

Der "Red Lions Dart e. V.", Neukölln, Karl-Marx-Straße 204–206, 12055 Berlin. Das Lokal hat 13 Steel-Dart-Scheiben, 17 E-Dart-Scheiben und vier Radikal-Dart-Scheiben. Die Konditionen sind tatsächlich sehr angenehm, da Steel-Darts komplett kostenlos ist und auch E-Darts lediglich 50 Cent für je drei Spiele kostet. Regina Rinneberg , die Darts auch selbst sehr schätzt, freut sich über jeden neuen Gast. Eine Mitgliedschaft ist "ebenfalls kostenlos", betont sie.

Die "Dart Kneipe Schöneberg Locke's Gondel", Schöneberg, Eisenacher Straße 42, 10823 Berlin. Der Chef Stefan Schöfer bietet zwei E-Dart-Scheiben an, wo sechs Spiele zwei Euro kosten. "Man kann eigene Darts mitbringen, kann aber auch welche kostenlos gestellt bekommen", sagt Schöfer. Es gibt auch die Möglichkeit, in der Liga Berlin-Brandenburg zu spielen.

Weitere Informationen unter: www.dvbb.de/spielorte