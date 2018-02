Die Ausreise in den Dschihad missglückte

Berlin. Wenn mutmaßliche Terroristen vor Gericht stehen, gelten bekanntlich hohe Sicherheitsvorkehrungen. So auch an diesem Tag. Besucher und Journalisten müssen ihre Taschen im Vorraum lassen und werden auf gefährliche Gegenstände untersucht. Im Gerichtssaal selbst haben sich um die zehn Justizbedienstete mit stichfesten Westen postiert. Die Vorsicht scheint verständlich. Die Angeklagten müssen sich schließlich wegen des Verdachts der Vorbereitung einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat" und der Unterstützung einer Terrororganisation verantworten. Das Strafmaß: bis zu zehn Jahre Haft.

Rein äußerlich und mit Blick auf ihre Lebensläufe scheinen die vier Männer hinter dem Hochsicherheitsglas bei der Eröffnung der Hauptverhandlung indes nicht sehr gefährlich. Soufiane A., ein 22 Jahre alter Deutsch-Marokkaner mit hünenhafter Gestalt und fusseligem Vollbart, wirkt reichlich apathisch. In der Schule wurde ihm eine erhebliche Lernbehinderung attestiert, später auch ein schweres Rückenleiden. Die Ausbildung zum Maler und Lackierer brach er ab, lebte von Hartz IV. In der Islamisten-Szene war er dagegen bekannt wie ein bunter Hund und hielt mit seinen radikalen Ansichten nicht hinterm Berg. Schon 2013, so die Anklage, postete er auf Facebook: "Mit dem Sprengstoff im Auto direkt in den Bundestag. Al jannah (Paradies) Frau Merkel ausgelöscht". Im September 2014 soll er gesagt haben: "Ich werde solange weiter machen, bis man mich erschießt."

Stammgäste der berüchtigten Fussilet-Moschee

Auch der weltliche Werdegang des Emrah C. verlief eher glücklos. Er versuchte sich als Bauhelfer, strandete beim Versuch, einen Eisladen zu betreiben und fuhr schließlich Taxi. Im Dschihadisten-Treff der Moabiter Fussilet-Moschee soll er dagegen eine führende Rolle gespielt haben. Auch die anderen Angeklagten sollen hier regelmäßige Besucher gewesen sein. Resul K. zum Beispiel, schütteres graues Haar und mit 46 Jahren der älteste der Angeklagten, sowie der wegen versuchten Totschlags vorbestrafte 25-jährige Feysel H., der seinen Hang zu Gewalt gezeigt haben soll, als er in der Untersuchungshaft mehrfach auf Justizbedienstete losgegangen sein soll, wie es in der Anklage heißt.

Ihre Festnahme vor gut einem Jahr dürfte die vier Männer angesichts ihrer Erfahrungen in der Islamisten-Szene kaum überrascht haben. Sie dürften mitbekommen haben, wie Glaubensbrüder verurteilt wurden, weil sie versucht hatten, sich Terrorgruppen wie dem IS anzuschließen. Sie hätten auch ahnen können, dass die Behörden ihre Kommunikation abhörten. Und dennoch: Im Dezember 2016, als der IS längst im Niedergang war, versuchten auch Soufiane A., Emrah C., Resul K. und Feysel H. in die Kampfgebiete zu gelangen. Das wirft ihnen die Anklage vor. Soufiane A. soll mit einem Mitstreiter eine Route über Italien gewählt haben. Emrah C., Resul K. und Feysel H. fuhren laut Anklage zunächst nach Kroatien – mit dem Taxi von Resul K.

In den IS-Gebieten in Syrien, so die Überzeugung der Staatsanwaltschaft, hätten die Angeklagten sich an Waffen und Sprengstoff ausbilden lassen wollen, um im Dschihad zu kämpfen. Pikantes Detail aus der Anklageschrift: Einem bereits ausgereisten Glaubensbruder, der offenbar sein Kleinkind in die Kampfgebiete mitnehmen wollte, sollen Resul K., Emrah C. und Feysel H. ganz weltliche Hilfe geleistet haben. Bei ihrer Ausreise sollen sie einen Kinderwagen mitgenommen haben, der angeblich in der Fussilet-Moschee deponiert war.

Nach Erlebnisberichten von Rückkehrern brachen die Angeklagten die Reise nach Syrien ab

Weit kamen die vier indes nicht. Für Soufiane A. und Feysel H. war laut Anklage Schluss, als die italienische und kroatische Polizei bemerkte, dass in den Personalausweisen Ausreisebeschränkungen vermerkt waren. Emrah C. und Resul K. sollen dagegen zwar immerhin bis in die Türkei gelangt seien. Dort hätte ihnen ein Rückkehrer Schlimmes aus den IS-Gebieten berichtet. Die angeblichen Dschihadisten seien daraufhin aus freien Stücken nach Deutschland zurückgekehrt. Der Verteidiger von Emrah C., Tarig Elobied, schlussfolgert daraus: "Das ist ja schon ein Indiz, dass sie keine gefährlichen Terroristen sind."

Und wie steht es mit der Rolle der Angeklagten in der Fussilet-Moschee? Die Bekanntschaft mit dem Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri? Ali Aydin, Verteidiger von Soufiane A., sagt: "Von meinem Mandanten ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr aus. Und ein stadtbekannter Islamist zu sein, ist keine Straftat." Das Gericht muss nun klären, ob die Angeklagten tatsächlich zum IS nach Syrien wollten – und inwiefern der letztlich missglückte mutmaßliche Versuch als "schwere staatsgefährdende Gewalttat" zu werten ist. Die Anklage wirft ihnen außerdem vor, Mitstreitern bei der Ausreise geholfen zu haben – was den Straftatbestand der Unterstützung einer Terrororganisation erfüllen würde. Angesetzt sind zunächst 36 Verhandlungstage.

