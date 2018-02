An 20 Grundschulen in fünf Bezirken können Erst- bis Drittklässler Türkisch lernen. Das Angebot hat einen speziellen Hintergrund.

In fünf Bezirken Warum Berlin an Grundschulen Türkisch-Unterricht anbietet

Seit diesem Montag bietet das Land Berlin in Neukölln, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlotenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg einen Türkischunterricht für Grundschüler an. Das Angebot richte sich speziell an Schülerinnen und Schüler mit einem türkischen Familienhintergrund, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) mitteilte.

Das AG-Angebot "Herkunftssprache Türkisch" richtet sich an Schüler der 1. bis 3. Klasse. Nach Abschluss der Pilotphase zum Schuljahresende werde eine Ausweitung des Unterrichtsangebots auf weitere Schulen geprüft, hieß es aus der Bildungsverwaltung. Die Schüler werden an zwei Stunden pro Woche von Lehrern des Landes Berlin unterrichtet. Neben Sprachkenntnissen soll auch Landeskunde vermittelt werden.

Grund für den Einstieg des Landes in den Türkisch-Unterricht sind die Erfahrungen durch Lehrer des türkischen Generalkonsulats. Diese sogenannten Konsulatslehrer sollen allein in Berlin an 150 Schulen Türkisch-Unterricht erteilt haben. Sie nutzten die Räume an staatlichen Schulen, wurden aber nicht kontrolliert. Eltern und der Türkische Bund Berlin hatten eine "Indoktrinierung" der Kinder durch die Lehrer beklagt. Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 hatte die AKP-Regierung zehntausende Lehrer gegen Erdogan-treue Kräfte ausgetauscht. Einige dieser Pädagogen seien auch nach Deutschland gekommen und hätten den Schülen ein extrem konservatives, nationalistisches und einseitiges Türkei-Bild vermittelt, klagte der Türkische Bund.

Wie die SPD-Abgeordnete Maja Lasic dem RBB sagte, werde es im durch das Land Berlin neu konzipierten Unterricht nur um Sprache und Heimatkunde gehen - nicht mehr um religiöse Inhalte. "Das war in den bisherigen Curricula des türkischen Unterrichts so nicht gegeben", sagte Lasic. Bildungssenatorin Sandra Scheeres erklärte, dass mit dem Türkisch-Unterricht auch ein Signal für Familien mit Migrationshintergrund gesetzt werden solle, dass ihre Herkunftskultur und -sprache auch in Deutschland geschätzt werde.

Diese Schulen sind beim Türkisch-Pilotprojekt dabei

Neukölln: Karlsgarten-Schule, Bruno-Taut-Schule, Konrad-Agahd-Schule,Schule am Regenweiher

Tempelhof-Schöneberg: Maria-Montessori-Grundschule

Charlottenburg-Wilmersdorf: Schinkel-Grunhdschule, Ludwig-Cauer-Grundschule, Grunewald-Grundschule, Mierendorff-Grundschule, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule

Friedrichshain-Kreuzberg: Otto-Wels-Grundschule, Nürtingen-Grundschule

Mitte: Grundschule am Koppenplatz, Gustav-falke-Grundschule, Humboldthain-Grundschule, Anna-Lindh-Grundschule, Moabiter Grundschule, Erika-Mann-Grundschule, Kurt-Tucholsky-Grundschule, Carl-Bolle-Grundschule

