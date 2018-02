Mein Versuch, einen Hundeführerschein zu machen

Wie oft habe ich schon gelesen, dass jetzt nun wirklich, wirklich der Leinenzwang für Hunde eingeführt werden soll. Jedes Mal habe ich mich erst erschrocken und war dann genervt. Ganz ehrlich: Meine beiden Hunde laufen in unserem Kiez frei herum, die Straßen sind wenig befahren. Sie nur noch an der Leine zu führen, ist sowohl für sie als auch für mich undenkbar. Es hilft also nichts, der Hundeführerschein muss wohl her.

Nach Recherchen auf der Seite berlin.de finde ich heraus, dass Hundehalter, die ihren Hund schon drei Jahre haben und die nicht aufgefallen sind (die Hunde, nicht die Halter), diesen Schein einfach beim Amt beantragen können. Ohne Prüfung. Ein Glück, denke ich. Aber was ist mit den anderen?

Von Neugier getrieben, rufe ich in der Hundeschule "Martin Rütter Dogs" an: "Ich würde gerne Ihren Kurs zum Berliner Hundeführerschein besuchen und mal sehen, ob meine Hunde und ich die Prüfung bestehen würden." Statt einer Antwort höre ich ein kehliges Lachen. "Also, wenn es diesen Schein in den nächsten zwei, drei Jahren gibt, wäre ich sehr überrascht", sagt Inhaber Sven Sandau. Die Inhalte des Scheins seien bisher noch unklar, er rechne nicht damit, dass der Schein im April eingeführt werde. Aber er biete einen Kurs zum D.O.Q.-Test 2.0 an, der in Niedersachsen als Sachkundenachweis anerkannt und von der Tierärztlichen Arbeitsgemeinschaft Hundehaltung abgenommen wird. "Seien Sie am Sonntag um 12 Uhr da", sagt er. Mit Hund, versteht sich.

Sonntag, 11.55 Uhr. Nach 800 Meter Waldweg, auf dem ich meine beiden Hunde frei laufen lasse, sind wir angekommen. Chipsy, eine kleine, sechsjährige Chihuahua-Mix-Hündin, die vor rund zweieinhalb Jahren ihren Weg zu mir gefunden hat und die Überzeugung vertritt, eigentlich eine Prinzessin zu sein, und Laika, eine neunjährige Kleine Münsterländer-Hündin, die seit dem Welpenalter bei mir lebt und alles gibt, um mich glücklich zu machen. Um es mir zu erleichtern, schlägt Sven Sandau vor, nur mit einem Hund zu arbeiten. Ich entscheide mich für Laika. Ich will mich doch nicht total blamieren, und sie hat – im Gegensatz zu Chipsy – schon mal eine Hundeschule von innen gesehen.

"Geht kontrolliert mit euren Hunden auf den Trainingsplatz", weist Ulrike Klopsch, die Trainerin des Vereins, uns an. Laika interessiert sich allerdings weniger für das Tor als für die anderen Hunde. Da ist der entspannte Labrador Betty, der wachsame Border Collie Bluey, der nervöse American Staffordshire Terrier Am-Staff und der routiniert dreinschauende Mischling Lenny. Laika blickt von einem zum anderen. Das wiederum sieht die Trainerin nicht gern. "Wenn euer Hund vor euch statt neben euch läuft und nicht auf euch achtet, dreht um und geht in eine andere Richtung", sagt sie. Schenke der Hund uns dagegen seine volle Aufmerksamkeit, solle es eine Belohnung in Form eines Leckerlis geben.

Laika läuft jetzt brav neben mir her. Statt allerdings mir ihre Aufmerksamkeit zu widmen, schnüffelt sie den Boden entlang, auf dem Spielsachen und Knochen verstreut liegen, klar, um uns die Aufgabe zu erschweren. Ich drehe mich um und ernte einen überraschten Blick von Laika, die mir artig folgt. Brav! Dafür gibt es ein Leckerli. Schon aufgegessen, nimmt sie diesmal den angrenzenden Wald ins Visier. Ich drehe also um, sie schaut mich an – Leckerli! Das wiederholen wir noch zwei Mal, dann hat sie es verstanden und schaut mich ständig erwartungsvoll an. Als zweite Übung folgt eine Begrüßungssituation, in der ein Gegenüber auf den Hundehalter zukommt, stehen bleibt und man sich die Hände schüttelt. Währenddessen soll der Hund "eingeparkt" sitzen bleiben. Das kennt sie ja, das kriegen wir schon hin, denk ich.

Nachdem sich die Besitzer von La­brador Betty und Mischling Lenny vorbildlich begrüßt haben, kommt unsere Trainerin erst einmal ohne Hund auf mich zu. "Sitz, bleib", weise ich Laika an. Von wegen. Als Ulrike Klopsch mir die Hand schüttelt, steht Laika auf und schnüffelt an ihren Schuhen. Sie ist halt neugierig. Also wiederholen wir die Aufgabe noch ein zweites Mal – jetzt klappt es. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich während einer Begrüßung nie sonderlich auf meine Hunde geachtet habe. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass es für andere unangenehm sein könnte, wenn meine netten, süßen Hundedamen – wie ich sie sehe – analog mitbegrüßen und herumschnüffeln.

Meine Gedanken werden unterbrochen. Es folgen jetzt anspruchsvollere Aufgaben. Alle Hunde müssen jetzt "bleiben", während wir um sie herumrennen. "Bleib" ist für Laika kein Problem, wachsam folgt sie mit ihrem Blick meinen Bewegungen, bleibt sitzen, auch als ich einen Futterbeutel werfe. Als ich ihr das Kommando zum Apportieren gebe, sprintet Laika Richtung Beutel – allerdings nimmt sie auf dem Weg dorthin Fährte auf und rennt zickzack hin und her. So engagiert ich auch bin, lässt sie sich kaum davon überzeugen, ihre Aufmerksamkeit dem Beutel zu widmen. Etwas enttäuscht frage ich die beiden Trainer am Ende nach ihrem Urteil.

Zu meiner Überraschung fällt das ziemlich positiv aus. "Wichtig ist, dass der Hund die Grundkommandos beherrscht und man auf Kommando Reize unterdrücken kann", erklärt Chef Sven Sandau. Das trifft bei meinem Hund zu. Das sei nicht die Regel, sagt Sandau. Meist müsse man bei den Grundkommandos beginnen. Die Ausbildung für den Schein dauere dann mindestens drei Monate. "Ich befürworte den Hundeführerschein, weil der Besitzer so dazu gezwungen ist, sich mit seinem Hund zu beschäftigen", sagt er. Außerdem werde die Hund-Mensch-Beziehung gestärkt.

Tatsächlich wirkt Laika nach der Schulung sehr zufrieden – und ich bin stolz auf sie. Das, was anfangs wie eine lästige Pflicht wirkte, hat uns beiden Spaß gemacht. Vielleicht ist der Hundeführerschein doch keine so schlechte Idee.

