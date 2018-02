Vabali Berlin schränkt nach Beschwerden Nacktheit ein

Berlin. Die Sauna- und Poolanlage Vabali Berlin am Hauptbahnhof will die Nacktheit seiner Besucher einschränken. Grund sind offenbar Beschwerden insbesondere von Nutzern aus dem Ausland. "Liebe Gäste, auf vielfachen Wunsch und Anregung unserer Gäste bitten wir Sie, ab dem 1. März 2018 außerhalb unserer Saunen und Pools immer einen Bademantel zu tragen", heißt es auf der Vabali-Homepage.

In Sauna, Pools und Außenbereich ist Nacktheit erlaubt. Erwünscht ist es nun aber offenbar nicht mehr, ohne Bademantel zwischen den Bereichen herumzulaufen oder sich nackt auf Liegen zu räkeln. Dabei sollen Besucher nun stets einen Bademantel anziehen.

Tatsächlich findet sich eine Reihe von Kommentaren online, in denen Nutzer etwa schreiben: "Nudistenpflicht: ich hatte dies im Poolbereich nicht erwartet und finde es auch etwas übertrieben, da nicht jeder gerne im Adamskostüm schwimmt." Ein anderer Kommentar lautet: "Dass man in der Sauna nackt ist, ist, vollkommen ok, damit habe ich gar kein Problem. Aber wenn man ständig angestarrt wird, ist es irgendwann nur noch lästig. Ich verstehe es nicht, wieso man im Schwimmbecken keine Badesachen anbehalten darf. Mit irgendwelchen Männern nackt im Pool zu schwimmen geht für mich gar nicht." Das Nacktschwimmen im Pool soll allerdings ausdrücklich erlaubt bleiben.

Obwohl das Herumlaufen und Liegen ohne Bademantel vom Betreiber nun nicht mehr gern gesehen ist, will das Vabali Spa "selbstverständlich eine textilfreie Anlage" bleiben, wie die Wellnessgruppe über ihre Internetseite mitteilte. Zumindest in den Saunen und Pools - außerhalb soll nun aber Bademantel getragen werden. Im "Saunaknigge" auf der Vabali-Website heißt es zudem: "Bitte reduzieren Sie den Austausch von Zärtlichkeiten auf ein Minimum."

Vermehrt Beschwerden hatte es im vergangenen Jahr auch über Videokameras in den Umkleiden gegeben, die gegebenenfalls zur Aufklärung Diebstählen dienen sollen. Dort wurde allerdings nicht so konsequent gehandelt wie nun beim Nackt-Verbot. In den Umkleiden wird weiter gefilmt, im Wellnessbereich ist Bademantel dafür jetzt Pflicht.

