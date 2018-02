Mieterverein bezweifelt „große Erfolge“ von Michael Müller

Berlin. Noch bevor der Koalitionsvertrag offiziell besiegelt ist, stoßen die Ergebnisse zu einem der wichtigsten Berliner Themen auf scharfe Kritik. Zwar sprach Michael Müller (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister und Co-Vorsitzender bei den GroKo-Gesprächen, von "großen Erfolgen" bei den Vereinbarungen zu Wohnen und Mieten. Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, allerdings sagt: "Unser Eindruck ist, CDU/CSU und SPD nehmen die Wohnungsmarktprobleme nicht ernst." Im Mietrecht seien keine wesentlichen Verbesserungen vorgesehen. Auch die Berliner Bundestagsabgeordnete der Grünen, Lisa Paus, meint, Müller habe zwar das Schlimmste verhindert, neue Ideen für eines der drängendsten Probleme der Stadt könne sie im Vertrag jedoch nicht finden.

Der Streit entfacht sich vor allem am Mietrecht: So sollen Vermieter künftig verpflichtet werden, die Vormiete offenzulegen. Was laut Koalitionären für mehr Transparenz sorgen soll, bewertet Wild als "so gut wie gar nichts". Weder würden Ausnahmen bei der Mietpreisbremse abgeschafft, noch drohe Vermietern bei der Missachtung der Bremse eine Strafe. Und: Die Mietpreisbremse könnte Ende Mai 2020 auslaufen. Zuvor will Union und SPD die Wirksamkeit der Mietpreisbremse evaluieren – und gegebenenfalls verlängern. Aber davon ist im Koalitionsvertrag nichts zu lesen.

Weitere Änderung: Modernisierungskosten dürfen nicht mehr in gleicher Höhe wie bisher an die Mieter weitergeben werden. Für Berlin bedeutet das: acht Prozent statt elf Prozent der Ausgaben, maximal aber drei Euro pro Quadratmeter. Für Mietervereinschef Wild ist das viel zu hoch, für Michael Müller "ein gutes Ergebnis für Mieter, die bezahlbaren Wohnraum brauchen". Aus der Berliner CDU werden vor allem die Neubauförderung und das Baukindergeld von 1200 Euro pro Jahr und Kind als Verhandlungserfolge gewertet. Laut Jan-Marco Luczak, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Tempelhof-Schöneberg und einer der Unterhändler zum Thema Wohnen, ist das Baukindergeld ein entscheidender Teil eines "insgesamt ganz starken Pakets". "Das kann ein wichtiger Baustein sein, um einkunftsschwächeren Haushalten die Sicherung von Wohneigentum zu ermöglichen", sagt Luczak.

Die GroKo will zudem zwei Milliarden Euro in den Bau neuer Sozialwohnungen investieren. Durch eine Grundgesetzänderung soll es dem Bund auch über 2019 hinaus erlaubt bleiben, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. "Nun ist es am Berliner Senat und der Brandenburgischen Landesregierung, die angekündigten Mittel auch abzurufen und ihre Wohnungsbaugesellschaften zu befähigen, sie konsequent zu verbauen", fordert die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau, Manja Schreiner.

