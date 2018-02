Die Hälfte der Berliner Partygänger nimmt Amphetamine

Dass in Berliner Clubs Drogen konsumiert werden, ist wenig überraschend. Nun hat der Senat in einer Studie Zahlen veröffentlicht.

Berlin. Wer in Berliner Clubs feiern geht, tanzt nicht nur - er konsumiert häufig auch legale und illegale Drogen. Das ist ein Ergebnis der Studie "Substanzkonsum und Erwartungen an Präventionsangebote in der Berliner Partyszene" im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Mittwoch vorgestellt hat.

Berlin gilt als internationale Party-Hauptstadt. Für viele gehört zur Party allerdings auch der Konsum von Alkohol und illegalen Substanzen. Die Erkenntnis ist nicht neu, bisher gab es darüber aber wenig gesicherte Daten und wissenschaftliche Aussagen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat deshalb im vergangenen Jahr eine wissenschaftliche Studie zum Suchtmittelkonsum in der Berliner Partyszene durchführen lassen.

Dafür wurde die Partyszene mit Fragebögen online und direkt, in Clubs, Bars und Warteschlangen befragt, sowie Expertinnen und Experten (Rettungsdienst, Suchtprävention, Polizei und Clubs) zu dieser Thematik interviewt. Die Studie leitete Charité-Arzt Felix Betzler. Diese ist nicht repräsentativ für ganz Berlin, wirft aber ein Schlaglicht auf die Club- und Partyszene.

Ecstasy und Amphetamine werden von jedem Zweiten genommen

Demnach hat die große Mehrheit (87,7 Prozent) der Teilnehmenden im zurückliegenden Monat Alkohol getrunken, 72,3 Prozent der Befragten haben laut der Studie geraucht. Mehr als die Hälfte (62,3 Prozent) hatten Cannabis konsumiert, die Hälfte Amphetamine (50,3 Prozent) und Ecstasy (49,1 Prozent).

Es folgen Kokain und Ketamin bei rund einem Drittel der befragten Partygänger (36 Prozent bzw. 32,2 Prozent). Das stark halluzinogene LSD konsumierten 12 Prozent, GHB/GBL, die auch als "Liquid Ecstasy" bekannt sind, noch 9,4 Prozent. Die extrem süchtig machenden Drogen Heroin, Crystal Meth sowie Legal Highs spielen in der Partyszene hingegen kaum eine Rolle.

Gleichzeitig erklärte die Mehrheit der Clubbetreiber und Besucher (55 Prozent), sich mehr Aufklärung und Prävention über die Substanzen zu wünschen - am besten direkt in den Clubs und ohne die Konsumenten dabei vorzuverurteilen. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat kündigte an, noch in diesem Jahr entsprechende Angebote zu starten, die zusammen mit Suchtberatungsprojekten und den Clubs umgesetzt werden sollen. Dafür ständen 2018 und 2019 rund 300.000 Euro zur Verfügung.

Landesmittel für "Drugchecking"-Projekt

15 Prozent der Befragten – sowohl Experten, Konsumenten als auch Clubbetreiber - halten es zudem für sinnvoll, ein sogenanntes "Drugchecking" einzurichten. Dabei werden die Substanzen in oder vor dem Club auf ihre Reinheit untersucht, um vor möglichen Verunreinigungen samt Nebenwirkungen zu warnen.

In anderen Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden, Spanien oder Österreich wird dies bereits angewandt. Allerdings stößt das Verfahren in Deutschland auf rechtliche Hürden, da der Besitz von Drogen nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten ist. Zudem gibt es ungeklärte Haftungsfragen. Für ein Modellprojekt zum "Drugchecking" stehen im Berliner Landeshaushalt jedoch Mittel bereit.

"Ich will Clubs und Clubbesucher nicht verteufeln", sagte Kolat. Aber man dürfe nicht die Augen davor verschließen, dass der Konsum riskanter Drogen in der Partyszene hoch sei. "Hier werden wir mit verstärkter Aufklärung und Information in den Clubs und auf den Partys entgegenwirken."

Für eine stärkere Enttabuisierung von Drogen plädiert dagegen der Grünen-Sprecher für Clubkultur, Georg Kössler. "Man muss die Realität anerkennen", sagte er. Drogen gehörten für viele in der Partyszene einfach dazu. "Verbote helfen nicht, sondern stärken nur die organisierte Kriminalität." Clubs und Politik müssten mehr beraten und aufkären. Tabus hingegen brächten nichts.

Viele Drogenkonsumenten sind Akademiker

Neben der Häufigkeit der Konsums führt die Studie noch weitere Erkenntnisse zu Tage. Demnach handelt es sich bei den allermeisten Befragten nicht um Süchtige, sondern um Freizeitkonsumenten. Sie nähmen vor allem Drogen, um ihre Stimmung zu beeinflussen, Aktivitäten zu intensivieren, körperliche Effekte wahrzunehmen oder schlicht länger wach zu bleiben, heißt es.

Die meisten der Befragten sind junge Erwachsene, das Durchschnittsalter liegt bei 30 Jahren. Die meisten (85%) leben in Berlin. Etwas mehr als die Hälfte (55,3 Prozent) sind Männer, 42,8 Prozent sind Frauen. Und noch ein Aspekt ist interessant: Auffallend viele Konsumenten (39%) sind Akademiker.

