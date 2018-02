Was von Todesstreifen und Teilung blieb

Jenseits der Mauer-Gedenkorte an der Bernauer Straße, der East Side Gallery oder am Checkpoint Charlie stehen Mauerteile meist nur noch anachronistisch herum. In privaten Gärten oder auch als Deko im Stadtraum. An der Lietzenburger Straße in Wilmersdorf etwa ließ eine Hausverwaltung zwei bunte Mauerteile aufstellen, nachträglich besprüht mit DDR-tümelnden Motiven.

Wenn doch plötzlich noch ein Stück Originalmauer auftaucht, so wie kürzlich in Pankow, ist die Aufregung groß. Zwar stand das vermutlich letzte erhaltene Stück der Berliner Ur-Mauer schon all die Jahre gut sichtbar in Schönholz. Es gehörte zum ersten Teil der Mauer, den die DDR 1961 hastig hochmauern ließ. Doch es wurde übersehen – womöglich, weil es aus Klinkersteinen besteht wie eine gewöhnliche Grundstücksmauer. Und eben nicht aus den erst später verwendeten Betonelementen, die man allgemein als Berliner Mauer kennt.

Auf rund 160 Kilometern umschlossen nach 1961 Mauern, Todesstreifen, Postenwege und martialisch gesicherte Grenzübergänge den Westteil der Stadt. Nach dem Mauerfall blieb ein kahler Streifen zwischen zwei Welten zurück. Auf Luftbildern sah dieser Streifen tatsächlich so aus wie eine schlecht verheilte Narbe. Über Jahre wurde politisch gestritten, was mit dem Streifen passieren sollte. Sollte es weg, dieses Symbol der Diktatur? Oder zu einem Denkmal werden, das an die mindestens 140 Menschen gemahnt, die im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime ums Leben kamen? Oder sollte man es ein schlicht zum Radweg am Stadtrand machen?

Am Ende war die Lösung etwas von allem. Den Fahrradweg gibt es seit etwa 2006. Inzwischen beschreiben gleich mehrere Reiseführer den einmaligen Rundweg, der von den wichtigsten Bauwerken der Innenstadt wie Brandenburger Tor und Reichstag durch ganz unterschiedliche Stadtviertel führt – und am Stadtrand durch Wälder, vorbei an Seen und an ländlichen Landschaften.

In den meisten Abschnitten verläuft die Rad- und Wanderroute auf dem ehemaligen Zollweg (West-Berlin) oder auf dem sogenannten Kolonnenweg, den die DDR-Grenztruppen angelegt hatten. In der Innenstadt kennzeichnet ein doppelter Pflasterstreifen den Verlauf, außerdem finden sich im Boden gusseiserne Tafeln: "Berliner Mauer 1961–1989". Wo viel neu gebaut wurde, etwa am Potsdamer Platz oder im Regierungsviertel, überraschen diese Markierungen selbst manche Berliner. Es fällt schwer, sich angesichts der neu zusammengewachsenen Stadt den Verlauf der Mauer überhaupt noch vorzustellen.

Rund um West-Berlin erinnern Stelen und Gedenktafeln an die Toten. Wer sich für die Geschichte interessiert, kann sich dazu eine kostenlose App "Die Berliner Mauer" der Bundeszentrale für politische Bildung auf das Smartphone laden. Beim Besuch schildert die App dann die Ereignisse am jeweiligen Standort (www.chronik-der-mauer.de/171305/app-die-berliner-mauer).

Aber nicht nur dort, wo die Mauer einmal stand, sind manchmal noch Spuren sichtbar. In einem ganz anderen Bereich, der allerdings für die Berliner existenziell ist, merkt man die Teilung bis heute: im öffentlichen Nahverkehr. Denn der Mauerbau hat auch die Verkehrsinfrastruktur der Stadt rabiat zerteilt. Hunderte Straßen wurden zugemauert, zahlreiche Straßenbahnverbindungen über Nacht unterbrochen. Nur die BVG-Busse fuhren schon in den Jahren zuvor in Ost und West auf getrennten Linien, da merkte man den 13. August 1961 nicht so stark.

Besonders gravierend waren indes die Folgen für das schienengebundene Stadtbahn-Bahn-System (S-Bahn), das in den 20er- und 30er-Jahren elektrifiziert und zum modernsten der Welt ausgebaut worden war. Bis zum Bau der Mauer hatte das S-Bahn-Netz mit einer Gesamtlänge von rund 335 Streckenkilometern sogar die bislang größte Ausdehnung erreicht. Die Züge fuhren über alle Sektorengrenzen hinweg. Doch in der Nacht vom 12. zum 13. August wurden nicht nur zahlreiche Straßenbahn- und U-Bahn-Linien, sondern auch insgesamt 13 S-Bahn-Strecken unterbrochen – darunter die Verbindungen zwischen Wannsee und Griebnitzsee, Frohnau und Hohen Neuendorf oder Lichterfelde und Teltow.

Während die S-Bahn im Nord-Süd-Tunnel noch am gleichen Abend den Betrieb wieder aufnehmen konnte (die Züge rollten allerdings an den Ost-Berliner Stationen ohne Halt durch – es entstanden die berüchtigten Geisterbahnhöfe), wurde am Bahnhof Friedrichstraße die Stadtbahn in ein Ost- und ein West-Netz getrennt.

Alle anderen Strecken blieben für die Zeit der Teilung der Stadt dauerhaft unterbrochen. Das merkte man bis heute. So wurden zwar nach dem Mauerfall etliche Verbindungen wieder reaktiviert (am wichtigsten war die Wiederherstellung des kompletten S-Bahnrings bis 2002), aber eben längst nicht alle. So liegen bis heute zum Beispiel die Strecken zwischen Spandau und Falkensee (Betrieb 1961 eingestellt) still, zwischen Jungfernheide und Gartenfeld ("Siemensbahn", 1980 stillgelegt), Wannsee und Stahnsdorf ("Friedhofsbahn", Verkehr 1961 eingestellt) und Zehlendorf und Griebnitzsee ("Stammbahn", 1961 durch den Mauerbau unterbrochen, 1980 wurde auch der Abschnitt Zehlendorf – Düppel eingestellt).

Zwar hat der Berliner Senat mehrfach vom Streckeneigentümer, dem Bund, gefordert, dass das S-Bahn-Netz wieder auf den Zustand von vor 1961 gebracht werden soll, doch realisiert wurde dies nur zum Teil. Das könnte sich jetzt ändern: Zumindest für einige Verbindungen besteht Hoffnung. So soll von Hennigsdorf nach Velten (Oberhavel) und möglicherweise auch von Spandau nach Falkensee (Havelland) in einigen Jahren wieder die S-Bahn fahren.

Manche Dinge brauchen offenbar ihre Zeit. In diesem Falle fast drei Jahrzehnte, bis die Stadt wieder geheilt ist. Aber ein wenig Narbe sollte auch bleiben. Schon der Erinnerung wegen.

