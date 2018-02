Blick ins Kinderkrankenhaus: Die Geburtshilfe in Berlin soll verbessert werden

Hebammen und Kreißsäle Zehn-Punkte-Programm soll Geburtshilfe in Berlin verbessern

Der "Runde Tisch Geburtshilfe" hat bei seiner zweiten Sitzung am Donnerstag ein Aktionsprogramm beschlossen, um die Situation in der Berliner Geburtsmedizin zu verbessern. Bisher kommt es immer wieder zu Engpässen bei der Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und Müttern, vor allem weil es Engpässe bei Hebammen und in den Kreißsälen der Geburtskliniken gibt. Die wichtigsten Maßnahmen des Programms:

Um den Fachkräftemangel bei Hebammen zu lindern, werden die Ausbildungskapazitäten erhöht. Die Ausbildungsstätten und die Senatsgesundheitsverwaltung haben sich auf einen deutlichen Ausbau der Kapazitäten um 130 Plätze auf 332 Ausbildungsplätze bis zum Jahr 2020 verständigt. Die Evangelische Hochschule will in Kooperation mit der Schule für Gesundheitsberufe am St.-Joseph-Krankenhaus 70 weitere Plätze schaffen, Charité und Vivantes je 30. Die Finanzierung erfolgt letztlich über die Krankenkassen.

Das Land Berlin unterstützt den Ausbau von Kreißsälen mit einem Förderprogramm und stellt dafür 20 Millionen Euro zusätzlich zu den bereits im Landeshaushalt beschlossenen Investitionsmitteln für Krankenhäuser von 140 Millionen Euro bereit. Sechs der 19 Berliner Geburtskliniken haben nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) bereits konkrete Erweiterungspläne entwickelt. Wie viele zusätzliche Geburten durch diesen Ausbau der Raumkapazitäten möglich sind, lässt sich nicht vorhersagen. Geburten könne man nicht "takten", sagte Professor Michael Abou-Dakn, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am St.-Joseph-Krankenhaus. Es komme vor allem darauf an, gegen Engpässe in Spitzenzeiten besser gewappnet zu sein.

Allerdings, so Kolat, sei es in mehreren Perinatalzentren gelungen, durch höheren Personaleinsatz und Organisationsverbesserungen kurzfristig und ohne Umbauten eine Steigerung der Geburtszahlen um mindestens 900 Geburten zu ermöglichen. Perinatalzentren sind spezialisierte Geburtskliniken, die Frühchen und lebensbedrohlich kranke Säuglinge versorgen. Zudem sollen die Arbeitsbedingungen der Hebammen verbessert und bis zum Herbst eine digitale Plattform zur schnelleren und leichteren Vermittlung von Hebammen eingeführt werden.

Digitaler Versorgungsnachweis "Ivena"

Bereits im April soll der digitale Versorgungsnachweis "Ivena" starten. Damit können Rettungsdienste und Krankenhäuser "in Echtzeit" erkennen, in welchen Geburtskliniken aktuell noch Plätze frei sind. So könnten Hochschwangere schnell in ein Krankenhaus mit freien Kapazitäten verlegt werden, wenn die Aufnahme im ausgewählten oder von der Feuerwehr angefahrenen Krankenhaus nicht möglich ist.

Zum runden Tisch hatte Gesundheitssenatorin Kolat eingeladen. Teilnehmer sind unter anderem die Chefärzte der Geburtskliniken, der Hebammenverband, Hebammen, Geschäftsführer von Krankenhäusern, Vertreter von Krankenkassen, die Feuerwehr und Elterninitiativen. Alle Beteiligten hätten sich verpflichtet, das Aktionsprogramm umzusetzen, betonte die Senatorin. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin knapp 42.000 Kinder geboren, rund 300 weniger als im "Rekordjahr" 2016.