Warum Air Berlin schon fast vergessen ist

Passagiere steigen in Tegel in eine Maschine von Easyjet ein

Berlin. Nach dem Aus von Air Berlin haben vor allem Billig-Fluggesellschaften ihr Angebot in Deutschland massiv ausgebaut. Das geht aus einer Analyse des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hervor. Fluggäste würden die Pleite der einst zweitgrößten deutschen Airline deswegen schon bald nicht mehr bemerken, sagte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung, am Donnerstag in Berlin. Zwar waren von Oktober bis Dezember mehr als ein Fünftel der Flugkapazitäten ausgefallen. "Seit Januar erhöht sich das Angebot aber wieder, im März wird die Kapazitätslücke fast vollständig kompensiert sein", erklärte von Randow.

Air Berlin unter dem Hammer Die Ex-Airline versteigert per Online-Auktion rund 800 Air-Berlin-Produkte - vom Schokoherzen bis zum Flugzeugsitz. Air Berlin unter dem Hammer

In die Lücke, die Air Berlin hinterlassen hatte, sind vor allem der britische Billigflieger Easyjet (plus 490.000 Sitze) und Eurowings (plus 330.000 Sitze) gestoßen. Aufgestockt hätten auch Lufthansa (plus 344.000 Sitze) und Ryanair (plus 22.000 Sitze). 70 Prozent der neuen Kapazitäten stammen laut Verband aus dem Low-Cost-Bereich. Erste Ankündigungen für den Sommerflugplan ließen erahnen, dass der Aufbau anhalten werde, so von Randow. Zuletzt hatte Easyjet am Flughafen Tegel angekündigt, die Zahl der Ziele ab März zu verdoppeln. Auch die Berliner Airline Germania baut die Zahl der Verbindungen an dem Airport aus. Lufthansa-Tochter Eurowings will bald weitere Details für den Sommerflugplan bekannt geben.

Günstigere Ticketpreise dürften für die Passagiere deswegen auf vielen Strecken vorerst gesichert sein. "Durch den erheblichen Wettbewerb hält der Druck auf die Preise weiter an", sagte von Randow. Die stark wachsenden Low-Cost-Airlines machen vor allem den sogenannten Netzwerk-Fluggesellschaften das Leben schwer.

Easyjet will Passagierzahl in Deutschland verdoppeln Der britische Billigflieger hatte Unternehmensteile der insolventen Air Berlin für 40 Millionen Euro übernommen und will bis zu 25 Maschinen in Berlin-Tegel betreiben. Easyjet will Passagierzahl in Deutschland verdoppeln

Zwischen 2011 und 2017 seien die Kapazitäten von Ryanair, Easyjet und Co. in Deutschland um 187 Prozent gewachsen. Europäische Netzwerk-Airlines wie Lufthansa, British Airways oder Iberia verzeichneten im gleichen Zeitraum hingegen einen Kapazitätsrückgang um 19 Prozent – allerdings auch, weil einige Gesellschaften selbst Billigflieger gegründet haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wachstum deutscher Airlines gedämpft

Vor allem den deutschen Fluggesellschaften machte diese Entwicklung aber zu schaffen, so BDL-Chef von Randow. Der Marktanteil der heimischen Airlines sei zwischen 2011 und 2017 von 62 auf 55 Prozent gesunken. Gleichzeitig sei der von den ausländischen Fluggesellschaften von 38 auf 46 Prozent gestiegen. "Das liegt nicht nur, aber auch an den Rahmenbedingungen hier in Deutschland", sagte der Hauptgeschäftsführer mit Blick auf Belastungen wie etwa die Luftverkehrssteuer.

Im vergangenen Jahr hatte die Air-Berlin-Pleite das Wachstum der deutschen Airlines gedämpft. Zwar verkauften sie 3,1 Prozent mehr Flugkilometer an die Passagiere – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswachstum von 1,4 Prozent. Ohne die Air-Berlin-Insolvenz hätte es aber einen Zuwachs von fünf Prozent gegeben, errechnete der Verband.

AB6210: Das war der letzte Flug der Air Berlin Der letzte Flieger der Air Berlin landete um 23.46 Uhr in Tegel - und wurde von rund 2000 Mitarbeitern und Zuschauern empfangen. AB6210: Das war der letzte Flug der Air Berlin

Mehr zum Thema:

Easyjet verdoppelt Streckenzahl ab Tegel

Air Berlin-Insolvenzverfahren: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Insolvenz bremst Wachstum an Berliner Airports

Mehr als eine Million Gläubiger wollen Geld von Air Berlin