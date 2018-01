Kosten-Check Die IT ist eine der größten Baustellen in der Verwaltung

Berlin. Veraltete und sehr unterschiedliche Computertechnik gilt als wesentliches Hindernis für eine effiziente Verwaltung in Berlin. In vielen Behörden müssten Dokumente noch immer "händisch", also auf Papier, bearbeitet werden, klagt etwa die Industrie- und Handelskammer und fordert, die Berliner Ämter so schnell wie möglich technisch ins 21. Jahrhundert zu bringen.

Der Wildwuchs an Rechnern, Netzwerken und Software auf Berliner Verwaltungsrechnern bildet sich auch bei den Kosten ab. Denn von den 80.000 Computerarbeitsplätzen im Berliner Landesdienst sind nur 13.000 vom landeseigenen IT-Dienstleister ITDZ eingerichtet worden. Alle anderen haben sich Dienste der verschiedensten Anbieter gesichert. Die Kosten variieren erheblich. Im Mittel kostet es 1452 Euro im Jahr, ein "IT-Endgerät" in einer Berliner Bezirks- oder Senatsbehörde zu betreuen.

Die Kosten sind in einem Jahr um mehr als acht Prozent gestiegen. Bemerkenswert ist die Spanne zwischen den Behörden. Für Steglitz-Zehlendorf weist die Statistik 1715 Euro aus, für Marzahn-Hellersdorf jedoch nur 999. In dem östlichen Bezirk sind die Kosten pro Rechner massiv gesunken, während sie anderswo meistens gestiegen sind. Die höchsten Kosten verbuchte die Finanzverwaltung: 2051 Euro – ein Plus von 460 Euro in einem Jahr.

Verwaltung der IT kostet unterschiedlich viel

Ein Sprecher des Finanzsenators erklärt das mit einer Systemveränderung in den Finanzämtern. Die PC der Finanzämter würden nicht mehr der "verfahrensunabhängigen IT", also der Grundausstattung, zugerechnet, sondern den "verfahrensabhängigen IT". Dadurch sind zwar die Kosten für die Wartung pro Endgerät gestiegen, aber die Kosten für die einzelnen IT-Verfahren statistisch gesehen gesunken. Diese ließen sich aber laut Finanzverwaltung schlecht vergleichen, weil sie völlig unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssten.

IT-Experten vermuten, dass die Kostendifferenzen auch in den Abrechnungstechniken der einzelnen Behörden begründet liegen. Die Summe für einen IT-Arbeitsplatz umfasst nicht nur die Kosten für Hardware, Betriebssystem und Standardsoftware. Zudem werden Kosten für Management und anteilige Gebäudekosten eingerechnet, gegebenenfalls für Personal, aber auch Kosten für die Datenanbindung, Netzwerktechnik, Speicher- und Serversysteme sowie IT-Sicherheit.

Auffällig ist jedoch, wie viel Personal die Dienststellen zur Wartung ihrer Rechner einsetzen. In Marzahn-Hellersdorf, wo die Kosten sehr niedrig liegen, betreut ein Mitarbeiter 410 Rechner, in der Senatsbildungsverwaltung sogar 632. In Behörden wie der Senatskanzlei oder dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf muss sich ein IT-Spezialist nur um 138 beziehungsweise 150 Computer kümmern. Kostenunterschiede zwischen den Behörden ergeben sich nach einer Erklärung der Innenverwaltung aus Skaleneffekten. So gehören zum Innen- und Sportressort auch die über 15.000 IT-Arbeitsplätze der Polizei, während in der Wirtschaftsverwaltung weniger als 500 IT-Arbeitsplätze bereitgestellt werden müssen.

IT-Kosten der Verwaltung sollen gesenkt werden

Die IT ist aber eine der größten Baustellen in der Berliner Verwaltung. Das landeseigene ITDZ ist künftig verpflichtet, alle IT-Arbeitsplätze und auch die Telefonanlagen standardisiert bereitzustellen. Diese schrittweise geplante Umstellung werde die Kosten angleichen und auf Dauer auch deutlich senken, prognostiziert die Innenverwaltung, bei der IT-Staatssekretärin Sabine Smentek (SPD) angesiedelt ist. Die Beschaffung wird aber voraussichtlich nicht viel billiger, weil das ITDZ schon vielfach die Rechner für die Behörden kauft.

An Zahlen über das, was in Berlins Bezirksrathäusern so gemacht wird, mangelt es nicht. Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst alle Tätigkeiten und die Zeit, die die Mitarbeiter dafür benötigen. Daraus errechnen sich die Kosten für jede einzelne Einheit, also jedes Produkt der Verwaltung. Fraglich bleibt jedoch, ob diese Daten wirklich taugen, um die Behörden zu steuern.

Um das "Globalbudget" der Bezirke festzulegen, werden die Kosten für jede einzelne Leistung mit der Menge der erstellten Produkte, also ausgestellter Personalausweise, betreuter Sozialhilfeempfänger oder untersuchter Schüler-Gebisse, multipliziert.

Entscheidend dafür, wie viel Geld die Bezirke vom Senat jedes Jahr erhalten, sind also ihre Stückkosten pro Produkt. Allerdings trägt das Land nicht alle angefallenen Kosten, und seien sie noch so hoch. Sondern die Zuweisung erfolgt nach dem Mittelwert der Kosten, die für eine jeweilige Leistung in allen Bezirken anfallen. Wer über dem Mittelwert liegt, sollte also versuchen, seine Kosten zu senken. Senkt ein Stadtrat seine vergleichsweise zu hohen Kosten nicht, muss er sein pauschales Budget stärker belasten, das Geld also an anderer Stelle einsparen.

Manchmal kann es aber Sinn machen, für einzelne Posten mehr Geld auszugeben. So argumentiert Treptow-Köpenicks Sozialstadtrat Gernot Klemm. Der Linken-Politiker verantwortet einen Kostensprung bei der Verwaltung von Sozialhilfeempfängern. Hier registrierten die Statistiker der Finanzverwaltung über alle Bezirke einen Kostenanstieg von knapp 18 Prozent in einem Jahr auf 409 Euro. Das liegt nach Angaben der Finanzverwaltung an der besseren Personalausstattung der Ämter. Nur Pankow gelang es gegen den Trend, die Kosten pro Fall zu senken, auf 336 Euro.

Den größten Sprung machte hingegen Treptow-Köpenick, wo die Stückkosten von 410 auf 571 Euro anwuchsen. Das sei aber politisch gewollt, so der Stadtrat. "Wir prüfen die Anträge eben sehr genau und genehmigen nur, was gesetzlich vorgesehen ist", sagte Klemm. In der Folge spare sein Bezirk bei den wirklich großen Brocken, nämlich den Sozialausgaben selbst. Dass ein Bezirk bei den Verwaltungskosten spart, sagt noch wenig darüber, ob er wirklich wirtschaftlich arbeitet. Der Senat kontrolliert nicht, ob der etwa bei den Sozialhilfeempfängern von Treptow-Köpenick beschrittene Weg, in die Verwaltung zu investieren und dadurch insgesamt zu sparen, für die gesamte Stadt sinnvoll wäre.

So bleibt es beim Vergleich von Detailpunkten. Zum Beispiel bei der zahnmedizinischen Vorsorgeuntersuchung der Gesundheitsämter. Die kostete 2016 im Mittel 14,43 Euro, im Vergleich zum Vorjahr gab es einen sehr moderaten Anstieg um 1,57 Prozent. 2015 war Tempelhof-Schöneberg der Ausreißer. 24 Euro verschlang es dort, den Schülern des Bezirks in den Mund zu schauen. Im Folgejahr sanken die Kosten auf 16 Euro und liegen damit fast im Mittelwert. Dennoch bleiben die besten Vergleichswerte noch weit entfernt: In Neukölln fielen nur zehn Euro pro Vorsorgeuntersuchung an.

