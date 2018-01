BVG versteigert zwei Paar Sneaker mit Jahresticket

Die Sneaker-Aktion der BVG hatte einen Riesen-Hype ausgelöst. Zahlreiche Fans hatten angestanden, um ein Paar der Schuhe im Stil der Sitzbezüge zu ergattern. Das Besondere an den Schuhen: In der Lasche war ein Jahresticket eingenäht, mit dem man bis Ende des Jahres U-Bahn, Tram, Busse und Fähren nutzen kann - solange man die Schuhe am Fuß trägt.

Wer keinen Schuh bekommen hatte, hat jetzt noch einmal die Gelegenheit dazu. Ab Donnerstagabend werden noch einmal zwei Exemplare bei eBay versteigert. Dabei handelt es sich um sogenannte Belegexemplare, die nicht zu den 500 nummerierten und limitierten Paar Schuhen zählen, die zuvor verkauft worden waren.

Trotz eisiger Kälte haben Hunderte die Nacht vor einem Schuhladen in Kreuzberg verbracht. Der Verkauf der adidas-Schuhe im BVG-Muster startete am Vormittag.

Auch diese Anschauungsobjekte haben das BVG-Jahresticket eingenäht. "Wir haben uns entschlossen, die Schuhe nicht bei uns in die Vitrine zu stellen, sondern wollen auch diese zwei Paare den Fans zugänglich machen – und damit gleich noch etwas Gutes tun", sagte Martell Beck, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb der BVG, laut einer Pressemitteilung.

Die Sneaker werden ab Donnerstag, 25. Januar 2018, 18 Uhr auf Ebay versteigert. Der Erlös soll in vollem Umfang an die Bahnhofsmission für die Kältehilfe in diesem Winter gehen.

Weitere Infos zur Versteigerung gibt es ab ca. 18 Uhr auf der Facebook-Seite von "Weil wir dich lieben". Zum Verkauf stehen demnach ein Paar in Größe 41 1/3 und ein Paar in Größe 44. Startgebot für beide Paare war jeweils 1 Euro. Nur wenige Minuten nach Beginn war der Preis schon auf mehr als 300 Euro geschnellt. Die Auktionen enden am Sonntag, 28. Januar, um 18.04 Uhr und 18.08 Uhr.

Es ist nicht die einzige Auktion mit den Sneakern. Bei Ebay gibt es zahlreiche Angebote. Die Preise schwanken stark von 505 Euro bis 2500 Euro. Der Original-Verkaufspreis lag bei 180 Euro.

