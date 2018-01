Berliner „Christoph 31“ hatte weltweit die meisten Einsätze

Die Berliner und Brandenburger Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung haben 2017 insgesamt 6145 Patienten versorgt. Das teilte die ADAC Luftrettung Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Demnach wurde sie zu 7180 Einsätzen gerufen. Mit 3331 Einsätzen war der Berliner Hubschrauber "Christopher 31" nach Angaben des ADAC der Rettungshubschrauber mit den weltweit meisten Luftrettungseinsätzen pro Tag.

Die drei Brandenburger Luftrettungsstationen wurden für 3849 Einsätze angerufen. Deutschlandweit starteten die ADAC Hubschrauber zu rund 54.500 Notfällen und versorgten über 49 000 Patienten. Die höhere Anzahl an Einsätzen im Vergleich zu versorgten Patienten in Berlin und Brandenburg resultiert aus Einsatzabbrüchen, etwa da Patienten bereits am Boden ausreichend versorgt wurden.