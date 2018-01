Berliner ADAC-Hubschrauber war 3331 Mal im Einsatz

Der Hubschrauber "Christoph 31" steht in der Jahresbilanz der ADAC-Luftrettung von 2017 auf Platz 1

Der Berliner ADAC-Hubschrauber war im vorigen Jahr 3331 Mal im Einsatz. In Berlin und Brandenburg waren es insgesamt 7180 Einsätze.

Berlin. In Berlin und Brandenburg waren die Hubschrauber des ADAC im vergangenen Jahr insgesamt 7180 Mal im Einsatz. Das teilte der ADAC am Donnerstag in seiner Jahresbilanz mit. Davon übernahm der Berliner Hubschrauber "Christoph 31" deutschland- und weltweit die meisten Einsätze. Bei 3331 Einsätzen kam er insgesamt 2476 Menschen zur Hilfe.

Die Start- und Landeanflüge gestalten sich in der Hauptstadt als besonders schwierig, so der Geschäftsführer der ADAC-Luftrettung, Frédéric Bruder. "Die Einsätze in Berlin stellen die Crew jeden Tag vor besondere Herausforderungen, weil Starts und Landungen inmitten von Häuserschluchten und belebten Straßen zu den schwierigsten überhaupt gehören".

In Brandenburg eilten die drei Hubschrauber "Christoph Brandenburg", "Christoph 33" und "Christoph 39" insgesamt 3849 Mal zu Hilfe. Die Brandenburger Stationen befinden sich in Senftenberg und Perleberg.

Deutschlandweit legten die ADAC-Hubschrauber bei 54.500 Notfällen eine Strecke von 3,6 Millionen Kilometer zurück - das entspricht fast 90 Erdumrundungen. Dabei wurden 49.000 Patienten versorgt. Häufigste Einsatzursache waren internistische Notfälle (knapp 50 Prozent) wie beispielsweise akute Herz- und Kreislauferkrankungen. Es folgen neurologische Unfälle und Freizeitunfälle mit jeweils 12 Prozent und Verkehrsunfälle mit 10 Prozent.

( CK )