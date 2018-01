Air Berlin-Insolvenzverfahren: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Einlass ist ab 8.30 Uhr. Soll voll werden, hieß es, 1500 Menschen haben sich angemeldet, Platz gibt es sogar für drei Mal so viele. Doch kurz vor Beginn um 10 Uhr sind vielleicht etwas mehr als 100 Interessierte da. Die riesige, fensterlose Kongresshalle im Hotel "Estrel", in der die Klimaanlage permanent summt – ein Meer aus leeren Stühlen.

Egal, ich bin auf jeden Fall gekommen, weil ich mein Geld zurückwill. Oder zumindest herausfinden möchte, was davon noch übrig ist. Ich gehöre zu den mehr als eine Million Gläubigern, die von der Insolvenz der Air Berlin betroffen sind. Und deshalb hatte ich eigentlich ein Feuerwerk erwartet, hier bei der Gläubigerversammlung im Neuköllner "Estrel", wo die Air Berlin früher ironischerweise ihre Firmenjubiläen feierte. Doch gekommen sind nur viele Anwälte und ein paar eher ältere Leidensgenossen, die mal schauen wollen, was so passiert.