Afrikanische Schweinepest: Berlin wappnet sich

Berlin. Die Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz ruft dazu auf, keine tierischen Lebensmittel aus osteuropäischen Ländern einzuführen, in denen Fälle der Afrikanischen Schweinepest bekannt geworden sind. Dabei handelt es sich um folgende Staaten: Ukraine, Weißrussland, Litauen, Polen, Tschechien, Lettland und Estland. Für infizierte Schweine und Wildschweine verläuft die Seuche meist tödlich, für den Menschen ist sie jedoch ungefährlich.

In Berlin werden zurzeit entsprechende Kontrollen durchgeführt. Laut Michael Reis, dem Pressesprecher der Behörde, werden am Busbahnhof ZOB und am Flughafen Tegel illegal eingeführte und möglicherweise infizierte Lebensmittel beschlagnahmt.