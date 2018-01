Wilmersdorf An der Wiesbadener Straße sind die Bagger angerückt

Die Baggerfahrer haben nur noch Restarbeiten in der früheren Kleingartenkolonie an der Wiesbadener Straße zu erledigen, der Hauptteil der Fläche ist bereits frei. 20 der 33 Parzellen sind abgeräumt, die Reste liegen, sortiert nach Materialart auf großen Haufen. Wenn Wolfgang Besser auf die Brache blickt, wo bis vor wenigen Tagen seine Laube stand, schießen ihm die Tränen in die Augen: "Wir hatten unsere Laube 37 Jahre lang, sie gehörte zu unserem Leben", sagte der 77-Jährige im Gespräch mit der Berliner Morgenpost.

"Alles ging ruckzuck, wir wurden nicht vorgewarnt"

Im Februar des vergangenen Jahres seien die Kleingärten an der Wiesbadener Straße Ecke Franz-Cornelsen-Weg in Wilmersdorf gekündigt worden, im Oktober mussten sie geräumt sein. "Wir wurden nicht vorgewarnt, als die Bagger vor Kurzem die Lauben abgerissen haben, ging alles ruckzuck", berichtet Jutta Scheel. Es sei einfach nur traurig, dass so viel Grün "sang- und klanglos niedergemacht wird, und jetzt nur Beton dorthin kommt", sagt die 79-Jährige. Sie besitzt ihren Garten noch, hat aber schon gehört, dass auch der und zwei weitere noch bebaut werden sollen. Außerdem fürchtet sie, auch ihre Wohnung zu verlieren, denn das Telekom-Haus könnte auch aufgegeben werden.

Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) sah keine Möglichkeit, die Kleingärten zu schützen: "Es handelt sich um eine private Fläche, es besteht Baurecht. Der Privatinvestor hat einen Bauantrag gestellt", sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Mehr als 100 Wohnungen sollen dort entstehen. Immerhin kann Schruoffeneger aber den zehn verbliebenen Wiesbaden-Koloniemitgliedern Hoffnung machen, deren Lauben auf einem Landesgrundstück stehen. Eigentlich sind diese Flächen nur bis 2020 als Kleingärten gesichert, Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) wollte sie für Wohnungsbau nutzen. Jetzt teilte Schruoffeneger mit: "Das Bezirksamt wird diese Flächen einvernehmlich mit Frau Lompscher von der Wohnungsbaupotenzial-Liste des Senats streichen."

Auch der Vorsitzende des Bezirksverbandes der Kleingärtner Berlin-Wilmersdorf e.V., Peter Biastock, bedauert die Entwicklung, dass immer mehr Kleingärten in der Innenstadt verschwinden. "Es war leider nicht zu verhindern, aber immerhin konnten wir mit dem Eigentümer, der Casada GmbH, eine Entschädigung für jeden Unterpächter ohne eine Abschätzung des Werts der Laube vereinbaren", sagte er. Für etliche Kleingärtner wie bei der Kolonie Am Stadtpark oder Paulsborn-Kudowa liefen die Schutzfristen 2020 aus. Das sei nicht mehr sehr lange.