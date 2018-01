Die Drums, die Stimmen, die Frisuren - alles sitzt beim Konzert von Depeche Mode am Mittwochabend in der Mercedes Benz-Arena.

Rockstars So begeistern Depeche Mode ihre Fans beim Konzert in Berlin

Berlin. Drei Alben haben Sie hier verbracht. Die später als Industrial-Phase bezeichnete Zeit führt Depeche Mode 1983 nach Berlin, wo die Hansa Studios mit Renommee, genauer gesagt David Bowie, und einem 56-Spuren-Mischpult locken. Gesamplet wird alles, was Geräusche erzeugt - so besteht "Pipeline" besteht ausschließlich aus aneinander gereihten Samples.

Und jetzt stehen sie wieder hier. Statt in West-, diesmal in Ost-Berlin, in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena. Nach 38 Jahren schaffen die Briten es immer noch, mit den Depeche-Mode-Qualitäten aufzutrumpfen: da sind die Drums, die das Herz der Zuschauer scheinbar in einen neuen Rhythmus versetzen, die gellende Gitarre und der quietschende Synthie, die Zeilen, die trotz ihrer Schwere einen Zustand der Leichtigkeit hervorrufen und dann diese beiden Stimmen, deren größte Stärke die Vereinigung ist.

Mit seinem Schnäuzer, der auf nackter Haut glänzenden Weste und den zurückgegelten Haaren, diesen euphorisch-extrovertierten Bewegungen, wenn er die Arme von sich streckt, Salsa tanzt oder sein Hinterteil für das Publikum von links nach rechts schwingt, dann erinnert Dave Gahan an einen Zirkus-Dompteur. Im besten Sinne. Und seine Mitmusiker geben ihm mit ihrer fast stoisch dreinguckende Staffage den Raum dafür.

Man will den Musikern danken für die Songs

Wenn Depeche Mode Songs wie "Stripped" - eine Single aus dem in Berlin produzierten "Black Celebration"- Album -, "The Sound of Silence" oder "Personal Jesus" anstimmt, dann hat man fast das Gefühl, diesen fünf Musikern auf der Bühne danken zu müssen, dass man sie live erleben darf, hat einige ihrer Wegbegleiter doch schon das Zeitliche gesegnet. Depeche Mode versetzt in ein Gefühl, das weder Zeit noch Raum kennt, ein Gefühl der absoluten Ekstase, gepaart mit einem Schwung Nostalgie.

Nach wie vor zählen sie live zu den ganz Großen des Geschäfts, wie sie auch am Mittwochabend in Berlin beweisen. 2013 spielten sie auf ihrer Delta Machine-Tour in 32 Ländern vor 2,4 Millionen Menschen. Im Single-Ranking sind sie seit 1977 die erfolgreichste Band aller Zeiten, die zusammengerechnet 575 Wochen in der Hitliste rangierte. Und daran wird sich hoffentlich so bald nichts ändern.

Wer das Konzert verpasst hat, hat am Freitag nochmal die Chance, die Briten live in Berlin zu sehen. Das Konzert ist offiziell allerdings bereits ausverkauft.

