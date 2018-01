Zahl der in Berlin lebenden Salafisten steigt deutlich

Bereits im Februar 2017 wurde die Fussilet-Moschee in Moabit verboten. Sie war eines der vier salafistischen Zentren in Berlin (Archiv)

In Berlin leben derzeit rund 950 Salafisten. 380 von ihnen gelten als gewaltbereit. Ein Problem sind sie vor allem in Westberlin.

Berlin. In Berlin leben immer mehr Salafisten. Das sagte ein Sprecher des Verfassungsschutzes der Berliner Morgenpost auf Nachfrage. Demnach leben aktuell 950 Salafisten in der Hauptstadt. Im Mai des vergangenen Jahres waren es noch 830. Damit stieg die Zahl der Salafisten binnen eines Jahres um 120 Personen an.

Auch aus diesem Grund stellt der Chef des Berliner Verfassungsschutzes, Bernd Palenda, an diesem Mittwoch im Verfassungsschutzausschuss des Abgeordnetenhauses eine umfangreiche Studie zur salafistischen Szene in Berlin vor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Es gehe um eine ausführliche Lageanalyse der aktuellen Situation und ihrer religiösen und politischen Hintergründe, heißt es.

Neukölln und Wedding sind die Zentren der Salafisten

Gegenwärtig gelten in Berlin etwa 380 Angehörige des salafistischen Spektrums als gewaltorientiert. Laut Verfassungsschutz ist das salafistische Milieu in Berlin männlich dominiert. Das Durchschnittsalter liegt bei 33,9 Jahren. Eine Erkenntnis ist auch, dass der Salafismus in Berlin ein Phänomen des "alten" West-Berlin ist. Bezirke des einstigen Ost-Berlin entfalten keine auffällige Relevanz.

In Berlin wird das salafistische Milieu von zwei Stadtteilen bestimmt: dem Bezirk Mitte mit einem Zentrum im Ortsteil Gesundbrunnen und dem Bezirk Neukölln mit dem Zentrum im Ortsteil Neukölln. Mit 51 Prozent stellen deutsche Staatsbürger die knappe Mehrheit des salfistischen Milieus. Unter den ausländischen Salafisten in Berlin sind Angehörige der Russischen Föderation die größte Einzelgruppe, gefolgt von Türken und Salafisten aus arabisch-sunnitischen Ländern. Unter den Berliner Salafisten sind laut Sicherheitsbehörden mit knapp 30 Menschen nur wenige Flüchtlinge.

Vier Moscheen sind für Salafisten in Berlin relevant: Die "Ibrahim al-Khalil-Moschee" in Tempelhof, die "Al-Nur-Moschee" in Neukölln, "As-Sahaba-Moschee" in Wedding und die im Februar 2017 geschlossene "Fussilet-Moschee" des Vereins "Fussilet 33 e.V." in Moabit. Auffällig ist auch, dass in kaum einer anderen deutschen Stadt das salafistische Spektrum schon so lange existiert. In Berlin ist es seit 2004 wahrnehmbar. In dieser Zeit ist es laut Sicherheitsbehörden gelungen, eine breit angelegte salafistische Infrastruktur aufzubauen.

Video: Razzia nach Verbot von Berliner Moschee-Verein 460 Einsatzkräfte waren an der Razzia gegen Salafisten beteiligt. Auch Zellen von Häftlingen der JVA Moabit und Tegel wurden durchsucht. Video: Razzia nach Verbot von Berliner Moschee-Verein

Flüchtlinge gibt es kaum in der Szene

Für die empirische Studie wurden bekannte Daten zu 750 in Berlin lebenden Salafisten ausgewertet, darunter etwa Angaben zur Nationalität, dem Alter, der Herkunft, Beziehungen zu Moscheen, Gewaltorientierung, Ausreisen in die Kriegsgebiete in Syrien und im Irak und dortige Todesfälle, außerdem geht es in dem Bericht um Salafisten unter den Flüchtlingen und um islamistische Gefängnisinsassen.

Der Verfassungsschutz veröffentlicht in regelmäßigen Abständen derartige Lageanalysen, etwa zum Links- und Rechtsextremismus. Der 29 Seiten umfassende Bericht sollte bereits im Dezember vorgestellt werden.

Mehr zum Thema:

Islamistinnen bilden Netzwerke in der Salafisten-Szene

Was läuft schief bei der Asylpolitik in Deutschland?

Mehr als 800 Terrorverfahren gegen Islamisten – Zahl steigt

Kindersoldaten des Terrors sind in Deutschland ein Problem