Bei der Grundsteuer sind Ost und West noch immer geteilt

Das Bundesverfassungsgericht berät am Dienstag über eine Reform der Abgabe.

Steuern in Berlin

Die Grundsteuer zahlt jeder Bürger, entweder direkt als Eigentümer einer Immobilie oder über die Nebenkostenabrechnung als Mieter. Darum betrifft das, was am heutigen Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt wird, Millionen von Menschen. Es geht um die Neuordnung einer der wichtigsten Einnahmequellen deutscher Kommunen. Und für Berlin könnten die Folgen eines Urteilsspruchs eines der letzten Überbleibsel der deutschen Teilung beenden.

Was ist das Problem?

Die Grundsteuer wird in den neuen Ländern auf einer anderen Grundlage erhoben als im Westen. In Westdeutschland bildet der Immobilienwert von 1964 die Basis. Im Osten wird der Wert von 1935 herangezogen, der in der Regel niedriger liegt. Kritiker plädieren dafür, die Werte insgesamt neu zu berechnen, um ein realistischeres Bild zu erhalten.

Derzeit zahlen auch Nutzer von Immobilien im Ostteil der Stadt tendenziell weniger als im Westteil der Stadt. Das gehört zu den Ungerechtigkeiten, die zu mehreren Verfassungsklagen gegen die Grundsteuer-Regelung geführt haben. Zwei dieser Klagen kommen aus Berlin. Um nun zu verhindern, dass die Verfassungsrichter das ganze System für verfassungswidrig erklären und damit den Einzug der Steuer stoppen, wird seit einiger Zeit über eine Reform verhandelt.

Wie wichtig ist die Steuer?

Kommunen in ganz Deutschland treiben aus insgesamt 35 Millionen Wirtschaftseinheiten, also freien Grundstücken und Gebäuden, rund 14 Milliarden Euro pro Jahr ein. Berlin nahm 2017 805 Millionen ein, die Einnahmen sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. Pro Kopf gerechnet gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Städten. Potsdam erzielt nach Daten der Finanzverwaltung 126 Euro pro Jahr, Dresden 211, Berlin 227, Hamburg 250 und Frankfurt/Main 305 Euro.

Wie berechnet sich die Grundsteuer?

Die Grundsteuer wird aus drei Komponenten errechnet. Die erste ist der Grundstückswert, erhoben anhand des dort erzielten Mietertrages, und zwar von 1964 (West) oder von 1935 (Ost). Dieser Betrag wird mit einer sogenannten Messzahl multipliziert, die sich nach der Ausstattung, der Ausnutzung des Grundstücks, des Baujahres und anderer Kriterien ergibt. Mit dieser Messzahl werden in Berlin die Ost-West-Unterschiede ein Stück weit ausgeglichen. Im Osten wird mit Werten zwischen fünf bis zehn Promille multipliziert, im Westen nur mit 2,6 bis 3,5 Promille. Schließlich legt noch jede Kommune einen Hebesatz fest. In Berlin liegt dieser bei 810 Prozent, das ist deutlich höher als in anderen Städten. Der Durchschnitt in Deutschland ist 455 Prozent.

Wie wirken sich die Regeln aus?

Berliner zahlen für vergleichbare Objekte sehr unterschiedliche Grundsteuer, je nachdem, ob sie nach den Richtwerten von 1935 oder denen von 1964 veranschlagt werden. Für ein Einfamilienhaus, gebaut 1990, mit 80 Quadratmeter Wohnfläche auf einem 500 Quadratmeter Grundstück werden in den Westbezirken nach einer Beispielrechnung der Finanzverwaltung 602 Euro im Jahr fällig. Für ein vergleichbares Haus im Ostteil muss der Eigentümer nur 250 Euro zahlen. Bei Mietwohnungen ist das Bild ähnlich: Für eine 80 Quadratmeter große Mietwohnung in einem Gebäude aus dem Jahr 1930 mit insgesamt 1500 Quadratmetern und guter Ausstattung zahlt man im Osten 208 Euro und im Westen 260 Euro.

Was will der Senat?

Berlin gehört zu der Mehrheit der Bundesländer, die auf eine Vereinheitlichung drängen. "Damit die Grundsteuer gerechter erhoben wird, benötigen wir ein einheitliches Bewertungssystem", sagt Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Künftig dürfe es keine Unterscheidung mehr nach Ost und West geben. Der Senat weiß aber auch, dass es Gewinner und Verlierer geben wird, auch wenn der Staat insgesamt nicht mehr einnehmen will. Der Bundesrat hat gefordert, ab 2027 die Steuer auf neuer Grundlage zu erheben.

Was müsste geschehen?

Es werden mehrere Varianten erwogen. Eine ist, alle 35 Millionen Grundstücke nach dem aktuellen Stand neu zu bewerten. Zudem müssten die Daten der Finanzämter mit denen der Katasterämter elektronisch verknüpft werden. Angesichts des enormen bürokratischen Aufwandes halten Beobachter auch eine weniger tief gehende Reform für möglich. Bayern plädiert dafür, allein die Grundstücksgröße als Maßstab heranzuziehen.