In der Wichernkirche ist eine aus dem Jahr 1934 stammende und mit einem Hakenkreuz versehene Glocke durch diese neue ersetzt worden

Nach der Spandauer Wichernkirche soll auch in Rudow eine Glocke mit Hakenkreuz stillgelegt werden

NS-Glocke Weitere Glocke mit Hakenkreuz in Berlin entdeckt

Berlin. Nach dem Austausch der Glocke in der Spandauer Wichernkirche ist in Berlin eine weitere Glocke mit einem NS-Symbol aufgetaucht. Im Turm der Rudower Philipp-Melanchthon-Kapelle befindet ist ebenfalls eine Glocke mit einem Hakenkreuz, teilte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) auf Anfrage mit.

Das kleine Gotteshaus am Orchideenweg im Bezirk Neukölln wurde im Oktober 1935 eingeweiht. Im Kirchturm befinden sich zwei Glocken. Während die größere im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und 1960 von der Gemeinde ersetzt wurde, war die kleinere bis zuletzt in Betrieb. Dort wurde nun das NS-Symbol gefunden. "Ein Glockenwart hat sich bei uns gemeldet, der diesen Verdacht schon seit einiger Zeit hatte. Der hat sich dann bewahrheitet", sagte Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur der EKBO. Der Gemeindekirchenrat werde Ende der Woche darüber beraten, wie mit dem Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus umgegangen werden soll.

Wie in der evangelischen Wicherngemeinde im Spandauer Ortsteil Hakenfelde geschehen, empfiehlt die Landeskirche auch der Dreieinigkeitsgemeinde Rudow, zu der die Melanchthon-Kapelle gehört, den Austausch. Die NS-Glocke werde bis dahin nicht mehr geläutet. Da sich im Kirchturm der Philipp-Melanchthon-Kapelle zwei Glocken befinden, ist das problemlos möglich. Die Wicherngemeinde hatte Ende November die Glocke mit dem Hakenkreuz stillgelegt und sie kurz vor Weihnachten ersetzt.

Wie berichtet, hatte die EKBO im vergangenen Jahr alle Superintendanturen und Mitgliedsgemeinden aufgefordert, das Kircheninventar auf Relikte der NS-Zeit zu überprüfen. Anlass war eine öffentliche Debatte über die sogenannte Hitler-Glocke von Herxheim am Berg (Rheinland-Pfalz), die ebenfalls inzwischen stillgelegt ist. Dort musste der Bürgermeister wegen relativierender Äußerungen zurücktreten. Weitere Glocken mit Nazi-Symbolen wurden danach in Niedersachsen entdeckt. "Es handelt sich bei solchen Glocken oder anderen liturgischen Geräten um Geschichtsdokumente, die für den aktuellen Gebrauch im kirchlichen Leben nicht tragbar sind. Somit gebietet es die historische Verantwortung, angemessene Wege des Umgangs zu finden", heißt es in dem Schreiben der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Der Wissenschaftliche Beirat habe vorgeschlagen, dass die betroffenen Kirchengemeinden individuelle Lösungen für den weiteren Verbleib der mit Nazi-Symbolen oder -Inschriften versehenen Glocken finden, sagte Marion Gardei der Berliner Morgenpost. "Uns wäre es am liebsten, wenn die Glocken auf dem Gelände verbleiben – als eine Art Stolperstein." Die Gemeinden hätten allerdings Bedenken, dass das Neonazis anlocken könnte. Eine Abgabe an die jeweiligen Heimatmuseen sei deshalb ebenfalls im Gespräch.

