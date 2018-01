BVG und Adidas verkaufen Schuh mit integriertem Jahresticket

Berlin. Die BVG und Adidas haben sich einen besonderen PR-Gag ausgedacht. Am 16. Januar kommt ein spezieller Sneaker heraus, der die Sitzbezüge der BVG als Muster hat.

Über die Attraktivität des chaotischen Musters lässt sich natürlich streiten. Allerdings bietet der Schuh einen großen Vorzug: In die Lasche ist ein BVG-Jahresticket eingearbeitet. Wer den Schuh am Fuß trägt, hat bis zum 31. Dezember freie Fahrt in der U-Bahn, im Bus, in der Tram und auf der Fähre. Der Fahrschein gilt allerdings nicht für die S-Bahn. Das Modell EQT Support 93/Berlin ist auf 500 Exemplare limitiert und kostet 180 Euro.