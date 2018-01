Linksautonome erhalten Drohbriefe mit persönlichen Daten

Dutzende Linksautonomen haben Briefe erhalten, in denen ihnen gedroht wird, ihre persönlichen Daten an Rechtsextreme weiterzugeben.

Berlin. Mehrere Autonome in Berlin haben in den vergangenen Wochen anonyme Briefe erhalten. Darin wird den Empfängern gedroht, sie an die Polizei oder Rechtextreme zu verraten. Die linke Szene vermutet dahinter einen Racheakt. Als Mitte Dezember vergangenen Jahres eine große Fahndung mit Fotos von mutmaßlichen Gewalttätern vom G20-Gipfel begonnen hatte reagierten Berliner Linksautonome mit der Veröffentlichung von Bildern von Polizisten. Gleichzeitig drohten sie den Polizeibeamten auf der Internetseite indymedia.org indirekt.

Die nun an die Autonomen verschickten Briefe enthalten diverse persönliche Angaben und Fotos. "Der neunseitige Brief, doppelseitig kopiert mit jeweils 3 Lichtbildern pro Seite, enthält Drohungen gegen 42 vollnamentlich erwähnte Menschen. Zu 18 Personen sind Lichtbilder aus erkennungsdienstlichen Behandlungen des Berliner LKA bzw. Personalausweisfotos mit teilweise zutreffenden, meist verleumderischen Kommentaren aus Datenspeicherungen beigefügt", heißt es auf der linken Internetseite Indymedia.

Persönliche Angaben könnten aus Polizeikreisen stammen

Absender der Briefe ist ein "Zentrum für politische Korrektheit", das mit dem Namen auf das "Zentrum für politische Schönheit" anspielt, das zuletzt mit einem Nachbau des Holocaust-Mahnmals vor dem Haus des Thüringer AfD-Abgeordneten Björn Höcke bundesweit für Schlagzeilen sorgte.

Es gibt Vermutungen, dass die Angaben in den Briefen an die Berliner Autonomen nur aus Polizeikreisen stammen können. Der Innenexperte der Linken, Hakan Taş, will das beim Innenausschuss Montag im Abgeordnetenhaus thematisieren.

Innenstaatssekretär Torsten Akmann sagte im Innenausschuss auf eine Anfrage von Taş, dass das Landeskriminalamt ermittle. Mehr könne man im Moment noch nicht sagen.

( ad )