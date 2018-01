Zwei Männer sterben bei Unfällen mit Böllern

Wieder haben sich zu Silvester in Berlin mehrere Menschen an Feuerwerkskörpern schwer verletzt. In Brandenburg starben zwei Männer.

Berlin. Im Unfallkrankenhaus Berlin sind in der Silvesternacht etliche Menschen nach Unfällen mit Feuerwerk und Böllern behandelt worden.

In der Silvesternacht seien bis 7 Uhr am Montagmorgen 21 Verletzte gezählt worden, teilte das Krankenhaus am Morgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Bilanz aus der Silvesternacht bis 7 Uhr: 21 Bölleropfer. Das Team der Handchirurgie ist durchgehend beschäftigt in 3 OPs — ukb (@ukbberlin) January 1, 2018

Das Team der Handchirurgie sei durchgehend in drei Operationssälen beschäftigt gewesen. Mindestens fünf Patienten hätten schwere Amputationsverletzungen erlitten.

Schon vor Silvester hatte sich ein zwölfjähriger Junge in Wedding so schwer mit einem Böller verletzt, dass er ein Auge verlor.

Tödliche Unfälle in Brandenburg

In Brandenburg starben in der Silvesternacht zwei Menschen, nachdem sie Böller gezündet hatten. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Sender RBB.

Im Landkreis Märkisch-Oderland wurde ein 35-jähriger Mann in der Ortschaft Gusow-Platkow getötet. Er hatte einen Böller angezündet, der vor seinem Körper explodierte. Er starb an der Unfallstelle.

In Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) starb ein 19-Jähriger, dessen Böller direkt vor seinem Gesicht explodierte. Er wollte nach Polizeiangaben ein selbstgebautes Feuerwerk zünden. Er wurde er am Kopf getroffen und starb noch an der Unfallstelle.

In Flecken-Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) wurde ein Elfjähriger durch einen sogenannten Polenböller im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus einer Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen sei ein Blitzknaller in eine anderen Personengruppe geworfen worden. Der Junge wurde im Augenbereich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Berliner Unfallkrankenhaus geflogen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und der fahrlässigen Körperverletzung.

( dpa/mim )