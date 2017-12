Mordverdacht Frau in Wedding getötet: Zwei Festnahmen in Schönefeld

Sonnabendmittag gegen 12.50 Uhr haben Ermittler der 2. Mordkommission mit Unterstützung von Bundespolizisten am Flughafen Schönefeld einen 36-Jährigen und seine 27 Jahre alte Begleiterin wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes an einer 55 Jahre alten Frau vorläufig festgenommen. Die Leiche der Frau war am 23. Dezember vor einem Haus an der Fehmarner Straße in Wedding gefunden worden.

Die Frau und der Mann wollten nach Polizeiangaben vom Sonntag Deutschland mit einem Flugzeug in Richtung Türkei verlassen. Die Festgenommenen wurden nach Berlin gebracht und von den Ermittlern vernommen. Der 36-Jährige ist der Drogenszene am Kottbusser Tor zuzurechnen und bereits polizeilich erheblich in Erscheinung getreten. Die Verdächtigen sollen noch am Sonntag zum Erlass von Haftbefehlen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

