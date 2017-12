Kaum einsetzbar: Polizisten kritisieren Videowagen

Sie sollen wichtige Waffen sein, in der politischen Auseinandersetzung und natürlich bei der Bekämpfung von Kriminellen: die zwei Videowagen, die Berlin angeschafft hat, um "anlassbezogen" an kriminalitätsbelasteten Orten Aufnahmen anzufertigen. Mit dieser Regel will Innensenator Andreas Geisel (SPD) einem Volksbegehren für mehr Videoüberwachung den Wind aus den Segeln nehmen.

Am Mittwochabend hatte die Polizei entschieden, dass es an der Warschauer Brücke neben dem RAW-Gelände in der Friedrichshainer Partyzone Anlass gebe, die neuen Videokameras einzusetzen. Der blau-weiße Wagen mit dem hohen Kameraturm und den Scheinwerfern überraschte also auf dem viel begangenen Bürgersteig. Von den Dealern, die sonst hier ihre Kunden anzusprechen versuchen, war keine Spur zu sehen. Sie hatten sich um die Ecke in die dunkleren Abschnitte der Revaler Straße zurückgezogen. Und in Kreuzberg, am Görlitzer Bahnhof, berichteten Anwohner von einer noch stärkeren Präsenz teilweise aggressiver Drogenhändler.