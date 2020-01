Berlins Taxifahrer kennen sich in der Stadt nicht aus

Der ADAC hat in zehn Städten Taxi-Fahrer getestet. Testsieger ist Nürnberg, am schlechtesten schnitten die Taxifahrer in Frankfurt und Stuttgart ab.

Ortskenntnis mangelhaft: Bei einem ADAC-Test in zehn deutschen Großstädten kamen die Berliner Taxifahrer nur auf Platz neun. Größtes Manko: Die in Berlin getesteten Chauffeure fuhren zu oft Umwege. Und mit den Verkehrsregeln stehen sie auch auf Kriegsfuß.

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) hat wieder seine Tester ausgesandt. Dieses Mal waren sie in zehn deutschen Städten mit dem Taxi unterwegs. Sie mimten Geschäftsleute, doch im Gepäck hatten sie eine Checkliste mit 50 Punkten und ein GPS-Gerät, um die Route aufzuzeichnen. So wurden schließlich der Fahrtstil, die Ortskenntnis, Höflichkeit, Sauberkeit und Service der Taxifahrer ausgewertet. Außerdem bezogen die Tester auch das Fahrzeug in die Bewertung mit ein. Jede Strecke wurde viermal befahren, zweimal bei Tag und zweimal nachts.

Bundesweites Ergebnis: Das deutsche Taxigewerbe ist besser als sein Ruf. 70 Prozent der Fahrten bekamen die Note ’gut’ oder ’sehr gut’. Knapp 13 Prozent fielen durch, 16 Prozent erhielten von den Testern ein dürftiges ’ausreichend’. Fast jede fünfte Fahrt fiel wegen Defiziten der Fahrer durch. Schlechte Noten gab es beispielsweise, wenn Fahrer die Höchstgeschwindigkeit überschritten, wenn sie rote Ampeln ignorierten oder Umwege fuhren. Auch mangelnde Freundlichkeit und Unhöflichkeit drückten die Note.

In Berlin gab es für eine Strecke nur ein „sehr mangelhaft“, die vom Flughafen Schönefeld zum Hauptbahnhof. Die wesentlichen Negativpunkte: Die getesteten Taxifahrer fuhren allesamt nicht auf der Standardroute der Taxigenossenschaft, sie hatten ihre Fahrerausweise nicht sichtbar im Auto, der Fahrgast konnte in keinem der Wagen mit Kreditkarte bezahlen, zwei Fahrer überschritten mehrfach deutlich die Höchstgeschwindigkeit - und einer telefonierte während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung, was verboten ist. Im Endergebnis bilden die Berliner Taxifahrer in puncto Umwege das traurige Schlusslicht der Bewertungsliste. Laut ADAC wichen die Fahrer in 45 Prozent der Fälle von der Idealroute ab.

Die weiteren Berliner Testrouten lauteten Kochstraße - Traunsteiner Straße, Staatsoper - Kurfürstenstraße und Hauptbahnhof - Hotel in der Reinhardtstraße. Für die Fahrten auf allen drei Strecken gab es die Note „gut“. Ebenfalls positiv in Berlin: Die Fahrzeuge bekamen ausschließlich positive Bewertungen. Dies war sonst nur noch in Stuttgart der Fall.

Es reichte nur für den vorletzten Platz

Letztendlich kam Berlin nur auf den vorletzten Platz mit der Note „ausreichend“. Testsieger wurde Nürnberg vor Leipzig und Köln, Verlierer ist Frankfurt. In Frankfurt fuhren fast die Hälfte aller Fahrer mangelhafte oder sehr mangelhafte Wertungen ein, ein Drittel der Fahrer hatte Sprachprobleme, jeder vierte nahm es mit den Verkehrsvorschriften nicht so genau und ebenso viele wichen vom rechten Weg ab. Anders beim Testsieger Nürnberg, wo die ADAC-Experten ausschließlich positive Noten vergeben konnten. Die dortigen Taxifahrer waren freundlich und hilfsbereit, sie beachteten am genauesten die Verkehrsregeln und kannten den kürzesten Weg.

Der ADAC hat nun eine Liste mit Forderungen zur Verbesserung der Taxifahrten in Deutschland zusammengestellt. Der Club fordert bundeseinheitliche Standards zu schaffen, etwa indem die unterschiedlichen Tarife vereinfacht und angepasst werden und das Zahlen mit Kreditkarten durchgehend ermöglicht wird. Auch der Ausbildungsstandard der Taxifahrer sollte erhöht und die Prüfungsinhalte vereinheitlicht werden, heißt es. Zudem sollte gegen Taxifahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, hart durchgegriffen werden.