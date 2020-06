Christoph Eschenbach ist der Klangzauberer vom Gendarmenmarkt

Der Dirigent Christoph Eschenbach am Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt.

Berlin. Der Spaziergang beginnt am Bühneneingang des Konzerthauses. Der Tag ist bereits gelaufen, für den Chefdirigenten offenbar hervorragend. Christoph Eschenbach ist anzumerken, dass er sich auf eine Runde ums Haus freut. Aber die Begrüßung ist zunächst so, wie man sie von einem großen Dirigenten erwartet, der es seit Jahrzehnten gewohnt ist, dass immer alle Menschen auf ihn zukommen, etwas wissen oder ihn zu etwas überreden wollen oder einfach nur Süßholz raspeln. Dabei weiß man, dass sich hinter Eschenbachs asketisch anmutender Distanziertheit einer der herzlichsten Pultstars verbirgt. Seine Musiker loben seine Zugänglichkeit, Offenheit, wir reden zunächst über ein Stück Kuchen, dass man vielleicht irgendwo am Gendarmenmarkt bekommen könnte. Wir gehen los in Richtung des Deutschen Doms, biegen dann links ab, um auf die Freitreppe zu gelangen.