Susanne Moser von der Komischen Oper ist eine Teamplayerin

Dass ein Betrieb mit 420 Mitarbeitern zur Chefin zieht, kommt eher selten vor. Susanne Moser, Geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper, wird das bald erleben. Und zwar in dem Augenblick, in dem sie Intendantin wird: Sie wohnt in der Nähe des Savignyplatzes und das fußläufig zu erreichende Schiller-Theater wird für einige Jahre die Ersatzspielstätte des Opernhauses. Wobei das genaue Umzugsdatum mit ein paar Unwägbarkeiten verknüpft ist. Schließlich handelt es sich um ein Bauprojekt.

Die Generalsanierung ist schon länger im Gespräch. Mal sorgten ungeklärte Grundstücksverhältnisse für eine Verschiebung, mal fehlten die Mittel. Zuletzt war der Beginn im Sommer 2020 angepeilt worden. Aber auch, weil Intendanten Ausweichquartiere nicht sonderlich mögen, entschied sich die Politik, die millionenschwere Investition, von rund 227 Millionen Euro ist aktuell die Rede, nun zwei Jahre später anzupeilen. Immer unter der Voraussetzung, dass zu diesem Zeitpunkt das Schiller-Theater frei ist. Denn das nutzt momentan die Komödie am Kurfürstendamm, die ihrerseits auf die Fertigstellung der neuen Spielstätte wartet.

Seit 2005 wohnt Susanne Moser in Charlottenburg

Wir haben uns am Lietzensee zum Spaziergang verabredet. An schönen Sommertagen ein intensiv genutztes Fleckchen Natur inmitten der Stadt. Beim Fotoshooting kann sich Susanne Moser mit dem Vorschlag des Fotografen, sich gerahmt von einer modernen Skulptur fotografieren zu lassen, nicht anfreunden. „Das bin nicht ich“, sagt sie ebenso freundlich wie bestimmt. Mit Bäumen als Hintergrund, das ist okay.

Susanne Moser, designierte Intendantin der Komischen Oper Berlin, unterwegs mit Morgenpost-Redakteur Stefan Kirschner.

In Charlottenburg wohnt Susanne Moser seit 2005, dem Jahr ihres Umzugs von Wien nach Berlin. Heute sagt sie, die Stadt habe sich „absolut zum Positiven verändert“. Sie schwärmt davon, wie Berlin zusammengewachsen ist. „Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.“ Und die unterschiedlichen Kieze hätten auch in Zeiten des starken Zuzugs ihren Charakter behalten.

Als sie nach Berlin kam, hat sie sich etliche Wohnungen angeschaut. Wollte auf jeden Fall eine mit Parkettboden. Bei Besichtigungen erlebte sie dann, dass lediglich Dielen verlegt waren. Den Hinweis, „was haben Sie denn, ist doch auch Holz“ hat sie häufiger gehört. Die feinen Unterschiede, die gehen in Berlin schon mal verloren.

Charlottenburger Bürger gönnen sich ein Opernhaus

Susanne Moser mag den Kiez um den Savignyplatz, traditionell ein Ort, an dem Künstler gern leben. Schauspieler wie Ulrich Matthes oder Corinna Kirchhoff kann man dort auf der Straße oder im Café treffen. Der Bezirk gilt ja als ein bisschen gediegen. „Ich mochte die Altbausubstanz, die Brüche, die gewachsene Struktur, es gibt alte und junge Menschen, Altes und Neues. Da ich gern in Galerien gehe, freut mich besonders, dass es mehr werden“, sagt Susanne Moser, die im Aufsichtsrat des Mumok (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien) sitzt, und beschreibt damit das Revival von Charlottenburg. Das man auch an den neuen Hochhäusern zwischen Zoo und Gedächtniskirche festmachen kann und der Umgestaltung des Kudamm-Karrees samt Abriss der beiden Boulevardtheater, die einst der legendäre Max Reinhard betrieb. In einer Zeit, in der der neue Westen boomte.

Charlottenburg war mal die reichste Großstadt Preußens. Es war der Initiative von Bürgern zu verdanken, dass 1912 als Gegenentwurf zur Hofoper Unter den Linden, die als künstlerisch erstarrte Repräsentationsbühne gesehen wurde, die Deutsche Oper eröffnet wurde – inklusive U-Bahnanschluss. Die Errichtung eines Musiktheaters zeugt von einer selbstbewussten und finanzkräftigen Stadtgesellschaft. Mit der Selbstständigkeit war es allerdings 1920 im Zuge der Bildung von Groß-Berlin vorbei. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus zerstört, 1961 der Neubau eröffnet.

Susanne Moser besucht regelmäßig Premieren

Am vergangenen Sonntag war Susanne Moser mal wieder in einer Vorstellung an der Bismarckstraße. Sie besucht regelmäßig Premieren, auch bei den großen Sprechtheatern. Schließlich interessiert sie sich für „die Entwicklungen in der gesamten Kunst- und Kulturszene: Ich möchte mich verorten in der Stadt, in der ich lebe“ – das liest sich jetzt staatstragender, als es im Gespräch rüberkam. Besucht hat sie übrigens Frank Castorfs mit Buhrufen quittiertes, wegen diversen Zwischenrufen kurz vor dem Abbruch stehendes Debüt an der Deutschen Oper. Gegeben wurde Verdis „La forza del destino (deutsch: Die Macht des Schicksals).

Susanne Moser saß im Rang, da wo bei Premieren ehemalige und aktive Regierende Bürgermeister, andere Politiker wie die Kulturstaatsministerin, Manager und Intendanten ihren Platz haben. Auch Barrie Kosky war da, der Noch-Chef der Komischen Oper. Kosky und Moser haben künstlerisch einen langen gemeinsamen Weg hinter – und wohl auch noch vor sich.

Von 2001 bis 2005 war Moser kaufmännische Leiterin und Geschäftsführerin des Schauspiel­hauses Wien unter der Intendanz von Barrie Kosky und Airan Berg. Wechselte anschließend als Geschäftsführende Direktorin an die Komische Oper Berlin, wo Kosky dann auch inszenierte. 2012/13 übernahm er als Nachfolger von Andreas Homoki die Leitung des Musiktheaters als Intendant und Chefregisseur – und katapultierte das zwischenzeitlich von Schließung bedrohte Haus weit nach vorn.

Lob an Barrie Kosky

Die Auslastung lag bei seinem Vorgänger phasenweise unter 60 Prozent, heute liegt sie bei 90 – auch durch die Wiederentdeckung der Operette der 20er-Jahre, die vor allem durch jüdische Künstler geprägt war. Ein bisschen erinnert die ganze Geschichte an das Märchen von Aschenputtel.

„Barrie ist ein genialer Regisseur, freundlich, aber zugleich streng und präzise“, sagt Susanne Moser. Er „hat dem Haus und dem Ensemble neue Energie gegeben“. Kosky habe aber auch „gute Bedingungen für seinen Start“ gehabt, sagt die Geschäftsführende Direktorin und verweist auf einen ausgeglichenen Etat, stabile Zuschüsse und eine mit vier Jahren „unglaublich lange Vorbereitungszeit“.

Dass er sich 2022 nach dann zehn Jahren vom Posten des Intendanten zurückzieht, kann Susanne Moser „aus seiner Sicht verstehen“. Oper in Zeiten der Sanierung ist nicht so besonders sexy, weil man sich als Intendant dann mit Dingen herumschlagen muss, die Künstler naturgemäß weniger interessieren. Aber Kosky geht – und bleibt, denn er wird Hausregisseur. Zehn Inszenierungen, zwei pro Saison, sind bis 2027 verabredet, die entsprechenden Aufführungsorte werden gerade gesucht. Ein „Festival in der Stadt“ kündigt Susanne Moser für die Zeit des voraussichtlich fünfjährigen Exils im Schiller-Theater an.

Kosky ist so etwas wie der Star der Musiktheaterszene

Damit wird Kosky weiterhin die Komische Oper künstlerisch prägen. Er ist ja derzeit so etwas wie der Star der Musiktheaterszene. Bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth hat er schon inszeniert, und in diesem Sommer dann auch bei den Salzburger Festspielen. Das war ein Heimspiel für Susanne Moser, die in der Stadt an der Salzach geboren wurde. Klar, dass sie bei der Premiere von Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ dabei war. Zumal die Koproduktion in der kommenden Spielzeit ins Repertoire übergeht. Diese Art der Zusammenarbeit ist für die Komische Oper auch aus ökonomischen Gründen wichtig. Denn Musiktheater haben schon allein mit Orchester und Chor verhältnismäßig viel Personal, entsprechend viele Mittel sind gebunden.

Im Vergleich dazu ist der Etat für Inszenierungen bescheiden. Und deshalb zahlt sich Erfolg tatsächlich aus. Beispiel „Die Zauberflöte“: Die gefeierte Produktion, die 2012 zu Beginn der Ära Kosky herauskam, haben mittlerweile „schon mehr als eine halbe Million Menschen weltweit gesehen“, erzählt Susanne Moser. Denn diese Arbeit wird nicht nur hier gezeigt, sie läuft auch in Helsinki oder Los Angeles. Als Lizenz-Produktion. So etwas kennt man sonst eher aus dem Musicalbereich, wo beispielsweise „Der König der Löwen“ nicht nur in New York, sondern auch in Hamburg und anderswo in einer weitestgehend identischen Inszenierung zu sehen ist.

„Wir fahren mit einem Team in die jeweiligen Städte und richten die Produktion ein“, beschreibt Susanne Moser die Übernahme der „Zauberflöte“. Die Ausstattung wird nach den Plänen der Komischen Oper in den Werkstätten vor Ort angefertigt. Dann wird mit den Sängern geprobt und schließlich die fertige Arbeit an den Lizenznehmer übergeben.

„Wir gehen aber nicht um den ganzen See, oder?“

Die Geschäftsführende Direktorin ist auch gefragt, wenn bei einer Produktion zusätzliche Mittel akquiriert werden müssen. So wie bei der Uraufführung von „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ nach dem Film von Fritz Lang. Regisseur Kosky wollte die vielen Kinder auf der Bühne mit riesengroßen Masken darstellen. Das war recht kostspielig. Vielleicht den Förderkreis einbinden und Patenschaften anbieten? Susanne Moser wollte für das Projekt werben und ließ sich eine Mappe mit Bildern kommen. Schaute aber vorher nicht rein. Als sie dann später die Masken präsentierte, war sie überrascht, wie hässlich die waren. Im Raum wurde es immer stiller. Und dann sprach einer aus, was wohl alle dachten: „Frau Moser, ich würde ja Geld geben, aber nur, wenn ich die Maske bitte nicht mit nach Hause nehmen muss.“

Der Freundeskreis der Komischen Oper ist nur ein Gremium, um das sich Susanne Moser kümmert. Sie geht in den Kulturausschuss, wenn es dort um die Komische Oper geht. Redet bei Premierenfeiern mit Politikern. Und pflegt ihr Netzwerk auch außerhalb Berlins.

Regelmäßig fährt sie nach Wien, auch wenn sie bei den österreichischen Bundestheatern nicht mehr im Aufsichtsrat sitzt. Sie war dabei, als Intendant Matthias Hartmann im Zuge des Finanzskandals am Burgtheater vom zuständigen Kulturminister 2014 seines Amtes enthoben wurde. „Wir haben das noch in ruhige Bahnen gelenkt“, sagt Susanne Moser, die gespannt ist, wie der Neuanfang mit Martin Kušej wird, der in diesem Monat an der Burg gestartet ist.

Lesen ist ein Hobby von Susanne Moser

„Wir gehen aber nicht um den ganzen See, oder?“, fragt Susanne Moser, als wir nicht mehr weit von der Neuen Kantstraße entfernt sind. Zeit, zumindest ein bisschen Privates zu erfahren, wobei sie da sehr zurückhaltend ist. Wenig überraschend scheint, dass sie „sehr gern Klaviermusik hört“, mit einer Vorliebe für Bach. Einen Fernseher besitzt sie nicht, bevorzugter Radiosender ist Deutschlandfunk. Sie liest gern, wenn es die Zeit erlaubt, Biografien und Sachbücher, seltener Romane, die schaut sie sich lieber im Theater an, scherzt sie über einen Trend an den Bühnen. Und signalisiert, dass sie eigentlich lieber wieder über ihr Kerngeschäft reden möchte.

Die Komische Oper war das erste Haus Berlins, dass türkische Untertitel einführte. Als „Einladung, als Zeichen der Öffnung“ bezeichnet sie es. Zehn Prozent des Publikums hätten einen migrantischen Hintergrund. Wobei zu dieser Gruppe „auch Österreicherinnen gehören“.

Sie erzählt, dass sie ruhiger schläft, nachdem ein Netz im Zuschauerraum installiert wurde – vorher war während einer Vorstellung Stuck von der Decke abgefallen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. „Wir setzen alles daran, dass es mit der Sanierung 2022 los geht“, sagt die Geschäftsführende Direktorin, die sich auf das Ergebnis freut: „Ein tolles Haus mit zeitgemäßen Arbeitsplätzen“. Bis es soweit ist, „kommt noch einiges auf uns zu“, aber es „ist schön, dass wir ein stabiles Team haben“. Für die Zeit im Schiller-Theater wird sie gemeinsam mit Operndirektor Philip Bröking die Intendanz übernehmen – und Kosky weiter inszenieren. „Wir haben das Haus immer zu dritt gesteuert“, sagt sie. Also alles neu, aber auch vertraut.

Zur Person

Ausbildung Susanne Moser wurde in Salzburg geboren. Während ihres Studiums der Be­triebs­wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien begann sie ihre berufliche Laufbahn im Jahre 1994 mit einer Karenzvertretung im österreichischen Bundesministerium für Unterricht und Kunst.

Karriere Von 1999 bis 2001 arbeitete sie als Assistentin der kaufmännischen Geschäfts­führung und Leiterin der Abteilung Controlling am Burgtheater Wien. Von 2001 bis 2005 war sie kaufmännische Leiterin und Geschäftsführerin des Schauspiel­hauses Wien unter der Intendanz von Barrie Kosky. Seit Beginn der Spielzeit 2005/06 ist sie Geschäftsführende Direktorin an der Komischen Oper Berlin.

Komische Oper Das Musiktheater an der Behrenstraße ist das kleinste der drei Berliner Opernhäuser. Ihm drohte, auch mangels Zuschauerzuspruchs, vor der 2004 erfolgten Gründung der „Stiftung Oper in Berlin“ mit den fünf eigenständigen Betrieben Deutsche Oper Berlin, Komische Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Staatsballett Berlin und dem Bühnenservice Berlin die Schließung. Mit Barrie Kosky als Intendant wurde das Haus schließlich eines der angesagtesten in Berlin.