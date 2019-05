Berlinische Galerie: Thomas Köhler ist Netzwerker im Namen der Kunst

Berlin. Das könnte er sein da an der Ampel. Hm, obwohl – trägt er wirklich Basecap? Auf Fotos im Internet sieht man ihn doch ausschließlich im Anzug, häufig sogar mit Einstecktuch und so. Aber doch, er ist es.

Aus Thomas Köhlers grau meliertem Vollbart blitzt (eben auch so wie auf all den Fotos im Netz) seine Zahnreihe. Sein markantes Lächeln als Erkennungsmerkmal. Mit freundlich leuchtenden Augen gibt er die Hand. Wo lang? – Wie Sie wollen, vielleicht Richtung Heimat? – Ja gerne! Seine Heimat: seit 2008 die Berlinische Galerie.

Er kommt aus der Schorfheide

Sein Schritt ist zügig, wenn auch angenehm, wie der Gesprächsfluss. Köhler, das merkt man sofort, hat keine Lust auf Stillstand oder Leerlauf. So ein Montag ist straff organisiert, weil es einfach viel zu tun gibt im Leben des Museumsdirektors. Über das Wochenende war er auf dem Land, in der Schorfheide, erzählt er. Er komme sozusagen gerade direkt von da. Deshalb die etwas größere Tasche in seiner Hand. Das erklärt dann wohl auch die Turnschuhe und den sonst auch für ihn ungewohnten Stil. Würde man solche Worte benutzen, würde man ihn wohl als „Freizeitlook“ bezeichnen.

Ich hatte gedacht, das Interview werde vielleicht sogar abgesagt. In der Woche zuvor kam die Nachricht: Probleme am Bau, mal wieder, deshalb geschlossen bis… ja, man weiß es noch nicht. Stand jetzt. Unangenehm sei das, sagt Köhler, sehr sogar! Auch deshalb, weil doch die aktuelle Ausstellung mit Bildern von Lotte Laserstein so beliebt ist und ihre Malerei der Weimarer Republik in den vergangenen Wochen so viele Besucher anlockte. „Sowas bedeutet Imageschaden für ein Haus.“ Ihn wurmt das, und doch wirkt er entspannt.

Ihm blute das Herz, sagt er

Man habe – vielleicht begünstigt auch das Köhlers innere Ruhe – schon eine Weile gewusst, dass das recycelte Gebäude (ein ehemaliges Glaslager, Baujahr 1965) nicht im allerbesten Zustand ist. Und doch blute ihm das Herz, sagt er. Immerhin sind es vor allem internationale Leihgaben, die da gerade ausgestellt sind. Und die Geber schenken natürlich großes Vertrauen, gleich für mehrere Monate. „Durch so einen Vorfall wird das angeknackst.“ Köhler beteuert lieber gleich zweimal: „Aber die Werke sind sicher!“

Er wirkt optimistisch. Ende März wurde bekannt, dass der 53-Jährige weitere fünf Jahre in der Leitung bleiben wird. Die Artikel beschreiben ihn als „Frohnatur“, motivierend, den Ärger weglachend, ein Pragmatiker. Wichtig in dieser Situation: keine Panik verbreiten! Was die Statiktests sagen werden und was die sogenannten „kompensatorischen Maßnahmen“ bedeuten, das weiß noch niemand an diesem Montagvormittag.

Museen reizten ihn schon immer

Von was er allerdings weiß, und das scheint tief verankert, ist das Trauma einiger Mitarbeiter. Köhler erinnert an die sieben Jahre Heimatlosigkeit. Das war 1998, als die Berlinische Galerie aus dem Gropius Bau ausziehen musste und erst 2004 im Gebäude an der Alten Jakobstraße eine neue Heimat fand. Auf dem Weg dorthin laufen wir an unzähligen Baustellen vorbei. Man fühlt sich wie in einem Computerspiel voller Hindernisse. Immer wieder muss man gegen Baulärm anreden und durch Baustaubwolken schreiten.

Köhler kommt aus Frankfurt am Main. Geburt, Kindheit, Studium, erster Job, alles in dieser Stadt. Als Junge hatte er die Entstehung des dortigen Museumsufers mitbekommen. Das Museum an sich war für ihn schon früh der „ideale Ort“, vor allem beruflich. Ständig interessante Inhalte, kommunikativ, sozial.

Die Galerie braucht mehr Platz

Niemand wollte damals auf die Uni, eher zu Banken oder Versicherungen, erinnert er sich. Köhler nicht. Er studierte unter anderem Kunstgeschichte. Nebenbei arbeitete er am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Da befand es sich noch in der Gründungsphase. „Das war wie eine praktische Parallelausbildung.“ Später kamen Stationen in New York, bei der documenta in Kassel, im Kunstmuseum Wolfsburg. 2008 dann die Berlinische Galerie, ab 2010 die Leitung.

Für seine neue Amtszeit hat er zwei Wünsche: Sie brauchen ein Lager für die fünf Sammlungen, bei denen ständig etwas dazukommt. Raumnot auch hier, wie bei allen anderen. Seine Idee dafür ist es, bislang alternativlos, den großen Parkplatz am Museum zu bebauen. Auch weil die Nähe zu den Werken wichtig sei. Sein zweiter Wunsch: endlich einen festen Ausstellungsetat!

Um Werke will geworben sein

Als Leiter eines Museums, das diesen bisher nicht hat, ist Köhler ständig Bittsteller. Alles im besten Sinne: Er macht das ja für die Lebendigkeit einer kulturellen Einrichtung. Er wirbt um Werke, die er sich für das Haus vorstellt. Er fährt dann zu Kollegen, erklärt ihnen, wieso man die Leihgabe gerne hätte und so weiter. Bei privaten Leihgebern ist das Prozedere meist noch etwas schwieriger.

„Etwas aus seinem vertrauten Lebensumfeld zu geben, darauf für eine Zeit zu verzichten, ist nicht immer einfach.“ In seiner Position sei es daher äußerst hilfreich, gute Kontakte zu haben, sie zu pflegen. Er beschreibt seine Aufgabe so: „Man muss sich fast wie ein DJ mit den unterschiedlichen Finanzierungsmodellen befassen.“ Wer also auf andere angewiesen ist – auf Fördergelder, Sammler, Schenkende – braucht ein gutes Standing. Köhler ist, so viel steht fest, ein Sympath.

Dass er keine Smalltalks und nette Begegnungen scheut, merkt man gleich im nächsten Moment, als wir in einen Trupp von Kindergartenkindern geraten. Lassen Sie uns einreihen, wird niemand bemerken, witzeln wir. „Unser Treffpunkt ist der Mülleimer da vorne“, steigt der Kindergärtner spontan ein. Was sie denn heute zu Mittag essen würden, fragt Köhler weiter. Nudeln mit Tomatensoße, um 12 Uhr, da drüben. Der Kindergärtner zeigt auf die Kita in einer Querstraße. Köhler ist überzeugt. Also bis gleich! Natürlich im Scherz. Alle lachen.

Mit der Kita arbeiten sie übrigens zusammen, sagt er nun, als wir sie hinter uns gelassen haben. Seit anderthalb Jahren haben sie eine Frau bei sich, die den Titel „Curator of Outreach“ trägt. Diese Mitarbeiterin für Soziales ist dem jetzigen Senat zu verdanken. „Sie bemüht sich um die Verbindungen in die Stadt.“ In den Kiez, die Schulen, zu ebenjenen Kindergärten. Man könnte es Vermittlungsarbeit nennen, wenn Gruppen, die sonst nicht so viel in Kontakt mit Kunst kommen, herangeführt werden. Ein Museum hat ja auch einen Bildungsauftrag und „soll nicht elitär funktionieren, sondern ein Forum für den Austausch einer Gesellschaft sein“.

Interesse für Architektur

Köhler ist begeistert von dem Enthusiasmus des Fotografen, der uns mit mobilem Blitz, einer Leiter (geliehen vom Museum) und gleich zwei Kameras auf dem Vorplatz erwartet. Die beiden passen in ihrer Dynamik gut zusammen, wenn man sie, die sich dazu auch noch ähneln (Basecap, Brille, Sneaker, gestutzter Vollbart), bei der Arbeit beobachtet. Er solle doch bitte vor der Skulptur des Bildhauer-Ehepaars Matschinsky-Denninghoff posieren, sagt der Fotograf. Macht er ohne Widerrede, auch weil er selbst überzeugt scheint von dem Motiv und hier noch nie so stand vor den Chromnickel-Stahlröhren, wie er sagt.

Nach den Fotos möchte Köhler durch einen der benachbarten Innenhöfe der ästhetisch markanten Bauten der Internationalen Bauausstellung 1987 (IBA 87) spazieren. Er mag die Vielfalt dieser Grundrisse – von Wohnungssiedlung bis hin zu Einfamilienhaus – und auch den sozialen Gedanken hinter diesen damals (wie heute) dringend benötigten Sozialbauten. Balkone, begrünte Innenhöfe, Spielplätze. Alles da.

Ein Museum mit ganz realer Berliner Nachbarschaft

Beim Einzug 2004 wunderten sich viele über diesen neuen Standort des Museums. Köhler mochte es hier von Anfang an. Im Gegensatz zu den Museen auf der Museumsinsel haben sie zumindest eine „reale“ Nachbarschaft. Wir schlängeln uns durch die Siedlungsstraßen, am Jüdischen Museum vorbei, auf die gegenüberliegende Seite. Zu fast jedem Neubau kann er hier etwas sagen, die jeweiligen Baukonzepte erklären. Kurz vorher noch zu den Überresten eines viktorianischen Gebäudes inmitten der IBA 87-Bebauung, das nun zu einem Hotel wird. Ironisch sagt er noch: „Klar, gegen die akute Hotelnot, gerade hier in der Gegend…“

Er will bei einem Koreaner auf dem Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz, der sich kaum wie ein Platz anfühlt, noch einen Tee trinken. Nur hat der zu. Also spazieren wir einfach noch etwas umher.

Besuch in Oslo, um Munch-Werke zu ergattern

Köhler erzählt nun von der Dringlichkeit, mehr DDR-Kunst zeigen zu müssen. Und dass es so viele Künstler gegeben habe, die um 1900 in Berlin waren, von denen man das gar nicht wisse. Sogar Edvard Munch, vor allem bekannt durch das Bild „Der Schrei“, kam 1892 her, „weil er die Kunstmetropole im Kaiserreich spürte“. Um mal abzutasten, die Fühler für einen eventuellen Munch-Zuwachs auszustrecken (bislang gibt es noch nichts vom Maler in der Sammlung), war Köhler erst kürzlich in Oslo. Sie scheint nie ein Ende zu nehmen, die Arbeit. Immer wieder neue Entdeckungen und damit auch neue Inhalte.

Auch ein neuer Arbeitsinhalt, allerdings ein weniger schöner, war die Verwicklung in einen der größten Fälschungsskandale der Nachkriegszeit. Der nahm schon in der Zeit vor Köhlers Antritt seinen Anfang. Der Kunsthändler Hendrik Berinson war es, der 2007 behauptete, ein Relief in der Galerie sei nicht echt. Seine Zweifel, auch die externer Experten, verhärteten sich bei noch mehr Werken.

Der Fälschungsskandal: das Gefühl betrogen worden zu sein

Tobias Timm, Journalist der „Zeit“, recherchierte fast zwei Jahre alles das und noch viel mehr. Köhler erinnert sich noch gut, wie schwer es fiel, das Misstrauen zu akzeptieren. Also investierten sie Geld und Zeit, „um Klarheit über die Echtheit der Arbeiten zu erlangen“.

14 Werke waren es – Schenkungen aus dem Privatbesitz einer Familie. Materialtechnische Untersuchungen im Labor zeigten bei einigen eindeutig, dass sie nicht echt sind, bei anderen waren die Ergebnisse nicht so klar. Was bleibt: das Gefühl, betrogen worden zu sein. Die Konsequenz: So umfassende Geschenke nicht mehr anzunehmen.

Zurück ins Jetzt. Mittlerweile sind wir im ehemaligen Berliner Verlagsviertel. Da hinten Axel Springer, ein paar Straßen weiter die taz. Eine merkwürdige Ecke, aber auch das findet Köhler wahnsinnig spannend. Die ewige Spurensuche durch eine Stadt „Berlin gibt einem wahnsinnig viel Futter!“

Ständige Aufmerksamkeit

Das Ende des Spaziergangs wird der Checkpoint Charlie sein. Auch hier wieder Spuren. Zum Beispiel die eingelassenen Pflastersteine auf dem Asphalt, wo die Mauer ehemals verlief. Wichtig findet Köhler so etwas. Er zeigt nun nach oben auf den Leuchtkasten mit den übergroßen Fotos zwei junger Soldaten. Kaum einer wisse, dass das ein autonomes Kunstwerk ist, eine Installation von Frank Thiel aus dem Jahr 1998 – weiß Köhler. Es gebe also auch geglückte Kunst im öffentlichen Raum. Etwas, das so konzipiert ist, dass es angenommen wird, Bezüge zur Umgebung und den Leuten herstellt. Ein missratenes Beispiel für solche Kunst sei dagegen das geplante Einheitsdenkmal.

Städte erschließt er sich über Kunst und Geschichte

Er will noch eben auf das Schild an dem beklebten Pfahl der übergroßen Porträts schauen, was er noch nie gemacht habe. Köhler scheint unersättlich, ständig aufmerksam. Städte, sagt er, erschließe er sich meist über Kunst, Architektur, über die Geschichte des Ortes.

Noch eine Ecke weiter gehen wir gemeinsam, aber es wird klar, dass Köhler entlassen werden will. Er wirkt gefangen zwischen seiner gewohnt freundlichen Kompetenz zu Smalltalken und dem unbedingten Drang, den Spaziergang jetzt hier beenden zu müssen. Er muss später zu einer Sitzung in der Kulturverwaltung, Thema: Schließung und Wiedereröffnung. Die Vorbereitung ruft.

Erstmals merkt man nun, dass das Ganze doch eine Angelegenheit ist, die nicht bedingungslos weggelächelt werden kann, die ihn durchaus nervöser macht, als es in den Momenten zuvor schien.

Zur Person:

Ausbildung Thomas Köhler wurde 1966 in Frankfurt am Main geboren. Er entschied sich für ein Architekturstudium. Als er bemerkte, dass ihn vor allem Kunst- und Baugeschichte sowie Archäologie interessierten, ging er zurück in seine Heimatstadt, um dort Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Romanistik zu studieren. Köhler lebt heute in Moabit.

Karriere 1994 schloss er sein Studium ab und promovierte 2003 an der Universität Darmstadt. Bereits während der Studienzeit arbeitete er am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Nach seiner dortigen Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter ging er ans Whitney Museum of American Art in New York, war Programmdirektor auf der documenta X in Kassel und kommissarischer Leiter des Kunstmuseums Wolfsburg. 2008 leitete er als Sammlungsleiter und Vize die Berlinische Galerie, 2010 wurde er der Direktor.

Berlinische Galerie Das Museum an der Alten Jakobstraße 124-128 hatte Erfolge mit Ausstellungen der Werke von Nan Goldin, Rainer Fetting, Erwin Wurm oder Max Beckmann. 2016 gab es einen Besucherrekord: 190.000 Gäste kamen – publikumsstärkstes Jahr seit dem Umzug 2004.

