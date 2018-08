Eisbären Berlin: Andre Rankel ist der Mann mit den zwei Gesichtern

Berlin. Der Name ist womöglich ein bisschen dick aufgetragen. „Schlemmerstübchen“ heißt der kleine Laden, der zwischen den gepflegten Einfamilienhäusern in Neu-Lindenberg liegt. In seiner Kastenform mutet er wie ein reiner Zweckbau an. Zwar muss das Gebäudeäußere nicht viel über die kulinarische Qualität darin verraten, doch schnell ist klar – Raffiniertes findet sich hier eher nicht. Das Sortiment ist basisorientiert, ein paar alltägliche Dinge gibt es. Die gereichen allerdings zur Zufriedenheit der Einwohner des kleinen Dorfes. „Die Brötchen“, schwört André Rankel, „sind wirklich gut.“ Insofern hat der Name „Schlemmerstübchen“ seine Berechtigung.

Wenn es zum Frühstück also Brötchen geben soll, holt der Kapitän des EHC Eisbären sie im „Schlemmerstübchen“, an dem wir uns zu diesem Spaziergang treffen. Ist der Hunger besonders groß, erzählt der Eishockeyprofi, dann kommt er den guten Kilometer von seinem Haus schon mal mit dem Auto gefahren. Grundsätzlich wäre ein Auto an diesem Tag auch keine schlechte Idee. Wegen der Klimaanlage. In Neu-Lindenberg, am nordöstlichen Rand Berlins, schon auf Brandenburger Seite gelegen, stehen nicht viele Bäume, die mit ihrem Schatten die erbarmungslose Arbeit der Sonne erträglicher machen könnten. Auf Rankels Stirn glitzern bei über 30 Grad Schweißperlen. Der Wind, der leicht durch das Dorf fegt, wirkt wie ein Föhn. Selbst die kurze Hose lindert die Hitze kaum.

Andre Rankel im Gespräch mit dem Morgenpost-Redakteur Marcel Stein

Foto: Jörg Krauthöfer

Fast sein halbes Leben wohnt der 32-Jährige schon in dem kleinen Ortsteil von Ahrensfelde. Weil es praktisch ist. „Ich habe es nicht weit zum Training“, sagt er. Wenn die Eisbären im Sportforum Hohenschönhausen üben, stimmt das. Spielen sie aber in der Mercedes-Benz Arena, ist es schon etwas weiter. Doch die Randlage gefällt dem Stürmer sowieso, vor allem wegen der Ruhe. Kein Großstadtstress. „Hier kann man entschleunigen, alles ist ein bisschen langsamer als in der Stadt“, erzählt Rankel. Die Kinder toben im Garten neben dem Haus, ein Familienidyll, genauso liebt es der Profi, der sieben Mal mit den Eisbären deutscher Meister wurde.

Er stammt aus dem Westen der Stadt, aus Friedenau

Mit seiner Frau und den beiden Töchtern lebt Rankel mittlerweile im eigenen Haus. Als er ins Dorf zog, hatte der Klub ihm ein Reihenhaus vermittelt. Gleich um die Ecke vom „Schlemmerstübchen“ in der Eisenhutstraße. Eine ganze Reihenhaussiedlung wurde hier einst auf den Acker gesetzt, Rankel zeigt auf den Abschnitt, in dem er früher wohnte. Verteidiger Frank Hördler war damals fast sein direkter Nachbar. Auch er wohnt immer noch im Ort, den Kapitän Rankel nicht kannte, bevor er zu seinem Lebensmittelpunkt wurde. Weil er weit weg war im Osten. Und Rankel stammt aus dem Westen Berlins.

Für ihn selbst spiele das keine Rolle mehr, erzählt Rankel, als wir wieder vorbei am „Schlemmerstübchen“ über die Siegfried- zur Gudrunstraße laufen. Aber das Thema begegnet ihm immer wieder. „Das ist schon lustig, Leute aus dem Osten, die zum ersten Mal hören, dass wir aus dem Westen sind, sagen, sie hätten nie gedacht, dass wir aus dem Westen kommen. Weil wir sehr nett seien und offen“, so der Stürmer. Die Vorurteile überdauern die Zeit. Obwohl sie längst weniger ausgeprägt sind. Als er herkam, erlebte er sie viel intensiver. Weil er nicht nur aus dem Westen der Stadt kam, sondern von den Capitals, dem Eishockeyklub aus Charlottenburg. Dem einstigen Rivalen der Eisbären.

Bei denen war seine Herkunft nie ein Problem. Er hatte keine Vergangenheit, weil er noch im Nachwuchs spielte, für den sich niemand sonderlich interessierte. Deprimierend wenig interessierte. Denn selbst als die Charlottenburger in der vierten Liga spielten – aus finanziellen Gründen waren die Zeiten der Ersten Liga vorbei – durfte er nur sporadisch aufs Eis. Also unterschrieb er mit 17 Jahren beim EHC, 2003 war das. Bei dem Angebot der Eisbären musste er nicht lange überlegen. „Was konnte mir Besseres passieren, ich war weiter in der Stadt und habe eine Riesenchance erhalten“, sagt er. Bei den Capitals fanden sie das hingegen nicht lustig. Vorher war er dort nur irgendein Eishockeyspieler gewesen. „Nach der Unterschrift war ich der große Verräter, der größte Depp von allen“, erinnert er sich. Er werde bei den Eisbären versauern, riefen sie ihm hinterher. Inzwischen hat kein Spieler bei den Eisbären seit der Wende mehr Tore erzielt als Rankel, 231 sind es ganz genau.

Die Gudrunstraße zieht sich bei dieser Hitze. Es wird viel gebaut, der Ort ist beliebt. Das habe die Preise für Grundstücke in den vergangenen Jahren um etwa 200 Prozent nach oben getrieben, weiß Rankel. Einen bewussten Unterschied zwischen Ost und West habe er nie gemacht, erzählt er. Die Wende ereignete sich, als er vier Jahre alt war. Aus seinem Umfeld in Friedenau, wo die Familie lebte, trieb es ihn nur selten heraus. Erst als er 17 war, änderte sich das. Weil der Vater sich entschied, der Stadt den Rücken zu kehren. Sie siedelten nach Großbeeren um, kurz hinter der südlichen Stadtgrenze Berlins. Rankel lebte also schon vor dem Umzug nach Neu-Lindenberg in Brandenburg, ein gutes Jahr lang. Für die Anreise zum Training war das aber sehr unpraktisch.

Als wir „Martinas Katzenpension“ erreichen, erzählt der Stürmer, dass vor allem der Sport diese Ost-West-Thematik für ihn spürbar gemacht habe. „Jemand hatte damals bei den Capitals wie ich das Angebot, zu den Eisbären zu gehen. Aber er hat abgelehnt.“ Weil er nicht in den Osten wollte, nicht zum Ost-Klub. Als Nachwuchsspieler, na klar, da stand Rankel auch in der Jafféhalle, verfolgte die Derbys, die heißblütigen Fans auf den Tribünen und feuerte natürlich die Caps an. Aber sein Leben von Vorurteilen bestimmen lassen? Zu einigen Freunden aus dem Nachwuchs brach der Kontakt ab, als er den Verein wechselte.

Am Ende der Gudrunstraße liegt das „Lindenstübchen“. Einmal sei er schon dort gewesen, sagt Rankel. Er bleibt eben lieber zu Hause, ist ein Familienmensch, der mehr Spaß darin findet, seine Zeit mit den Kindern zu verbringen. In die Stadt fährt er fast nur zum Arbeiten, zum Training also, zu den Spielen. Dann verwandelt er sich. „Meine Frau sagt, sie erkennt an meinem Blick, ob es ein guter oder schlechter Tag wird.“ Mit seiner Frau ist er zusammen, seit er 16 ist; sie kennt ihn also wirklich gut. Auf dem Eis, sagt sie, „erkennt sie mich aber teilweise nicht wieder“. Weil es zwei Typen von ihm gibt, die ganz unterschiedlich sind.

Rankel ist privat zurückhaltend, ein leiser Mensch, der bei Kindergeburtstagen, wo er kaum jemanden kennt, eher im Hintergrund bleibt und nicht viel redet. Den seine Frau fast zwingen muss mitzukommen. „Ich mag es geborgen“, sagt er. Der Eishockeyprofi ist dagegen wie ein wilder Stier, kaum zu bändigen, geladen mit Adrenalin. „Emotionen gehören zum Sport, wenn du keine hast, wird es schwer zu gewinnen“, sagt Rankel. Er braucht diese Aggressivität, um seine Leistung abrufen zu können. Er braucht das körperintensive Spiel, die harten Checks, um ins Spiel zu kommen.

Außerhalb Berlins bezeichnen sie ihn wegen seiner Spielweise schon mal als Raubein. Auch, weil ein paar Checks zu Verletzungen und Sperren führten. „Meine Frau weiß am besten, dass keines der Fouls mit Absicht passiert ist. Ich habe noch nie jemanden mit Absicht verletzt.“ Eishockey sei eben ein harter Sport. Rankel wurde selbst schon öfter verletzt, musste mit Gehirnerschütterungen oder ausgerenkten Wirbeln lange pausieren. Gut für ihn, dass der Physiotherapeut der Eisbären auch in Neu-Lindenberg wohnt. Rankel nimmt das alles hin. „Es gehört dazu, dass du dir Respekt verschaffst“, erzählt er: „Und dem Gegner manchmal auch wehtust.“ Der große, wuchtige Angreifer ist kein angenehmer Kontrahent auf dem Eis. Wir gehen an einem Feld entlang. Im Hintergrund ist das Autobahndreieck Barnim zu sehen, das Grundrauschen der schnellen Autos erfüllt die heiße Luft.

Hier joggt er öfter mit seiner älteren Tochter, die ist neun Jahre alt und läuft schon mal bis zu 7,5 Kilometer. Am Ende des Finkenwegs biegen sie meist nach links ab und laufen in Richtung Autobahn. Wir dagegen gehen nach rechts in die Birkholzer Allee. Rankel grüßt höflich, wenn jemand vorbeikommt. „Die meisten hier wissen, wer ich bin.“ So anonym wie in der Stadt sei es hier auf dem Dorf eben nicht. Manchmal fragen ihn Nachbarn, ob er mal kurz vorbeischauen kann, wenn sie einen großen Eisbärenfan zu Gast haben. Ihm ist so etwas unangenehm, aber er kommt den Bitten trotzdem nach. Rankel hilft gern, wenn er kann.

Eine Tombola, um kleinen Hilfsorganisationen zu helfen

Deshalb veranstaltete er auch bereits zweimal die Kapitäns-Tombola, zusammen mit seiner Frau unterstützt er auf diese Weise kleine Organisationen, die Gutes tun. „Uns liegt das am Herzen“, sagt Rankel. Mit der Aufmerksamkeit, die er über die Eisbären habe, wolle er solche Helfer unterstützen, deren Organisationen sonst kaum wahrgenommen werden. Wie den SoMA e. V., ein Verein, der Menschen mit anorektalen Fehlbildungen beisteht. „Als wir der Vorsitzenden bei der ersten Tombola sagten, dass sie in der Arena über den Videowürfel ein Interview geben kann, fing sie an zu weinen“, erinnert sich Rankel. Mit dem früheren Dortmunder Fußballprofi Neven Subotic, den er in einer Reha kennenlernte und der sich sehr in Afrika engagiert, tauschte er sich viel darüber aus, wie man seine Hilfsabsicht am besten organisiert, auch Geld akquiriert. Die dritte Tombola ist in Planung.

Wir schlendern durch die Birkholzer Allee, um zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. In einem Vorgarten weht tatsächlich eine Eisbären-Fahne. Rankel lächelt. Die Fans sind immer in seiner Nähe. Manchmal sogar zu nah. Einmal stand ein ihm unbekannter EHC-Anhänger vor der Tür und klingelte. Das muss dann doch nicht sein. Aber die Fans lieben ihn nun mal, huldigen ihm oft mit den Worten „Hol die Kelle raus“. Eine Anspielung auf seinen kompromisslosen Einsatz für die Mannschaft. „Die unglaubliche Wertschätzung bindet mich noch mehr an die Eisbären“, sagte der Kapitän, der mit dem Klub in der neuen Saison dem achten Meistertitel hinterherjagt. Selbst das „Ost-, Ost-, Ost-Berlin“, das die Anhänger in jedem Spiel rufen, stört ihn nicht. Obwohl er sich selbst „als Symbol dafür“ sieht, dass die Stadt zusammengewachsen ist. Nicht zuletzt durch die Eisbären, die in ihrer großen Arena Menschen aus ganz Berlin anziehen. Längst nicht mehr, wie früher im Sportforum, nur aus dem Osten. „Vielleicht könnte man es weniger rufen, aber es sind die Wurzeln des Klubs. Das gehört zur Tradition“, sagt Rankel und findet, dass der Verein den Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart gut hinbekommt.

Im westlichen Teil der Stadt, dort wo er aufgewachsen ist, ist der Kapitän der Eisbären heute nur noch selten. Er hat in Neu-Lindenberg alles, was er braucht, André Rankel möchte hier nicht mehr weg. Wir biegen gerade wieder in die Siegfriedstraße ein, das „Schlemmerstübchen“ rückt in den Blick. Für Brötchen ist es jetzt zu spät. Ein kühles Getränk wäre sowieso angebrachter.

Zur Person:

Spieler: In der Saison 2003/2004 stieg André Rankel bei den Eisbären in das Profigeschäft Eishockey ein, nachdem er seine Nachwuchszeit bei den Capitals verbracht hatte. Mit 21 Jahren war der Stürmer schon eine Stütze des Teams, spielte sogar seine erste Weltmeisterschaft. Sieben WM-Turniere wurden es schließlich, einmal spielte er sogar bei Olympia. Inzwischen ist er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Bei den Eisbären gehört Rankel zu den verlässlichsten Torschützen. 2011 war er Topscorer im Play-off der Deutschen Eishockey Liga. Dieses Jahr starten die Eisbären am 14. September in die Saison. Die Champions League geht früher los. Dort sind sie schon ab dem 31. August im Einsatz.

Kapitän: Seit 2012 trägt Rankel das „C“ auf der Brust. Als Alleinunterhalter in der Kabine betrachtet sich der Angreifer jedoch nicht. Er bindet die Kollegen lieber mit ein, alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.

Spaziergang: Vom „Schlemmerstübchen“ ging es die Siegfriedstraße entlang bis zur Gudrunstraße. Diese laufen wir bis zum Ende hinunter, biegen dann rechts auf den Finkenweg und gehen bis zur Birkholzer Allee. Die Straße entlang schlendern wir im Karree bis zur Siegfriedstraße, dieser folgen wir dann noch zurück bis zum „Schlemmerstübchen“.