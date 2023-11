Weihnachtssingen Union Berlin 2023: So kommt man an Tickets

Union Berlin lädt wieder ein zum Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei. Hier erfahren Sie, wie man an Tickets kommt.

Berlin. Es ist der größte Weihnachtschor Deutschlands: Einen Tag vor Weihnachten findet traditionell das Weihnachtssingen bei Union Berlin statt. Tickets für das weit über die Grenzen Berlins bekannte Spektakel im Stadion an der Alten Försterei sind heiß begehrt. Nicht nur Fußball-Fans wollen bei dieser ungewöhnlich-heimeligen Aktion teilnehmen, wenn bis zu 28.500 Menschen gemeinsam Weihnachtslieder singen. Wie ergattert man Tickets für das Event? Wird auch 2023 das Weihnachtssingen wieder vom RBB übertragen? Hier erhalten Sie die wichtigsten Infos zum Weihnachtssingen von Union Berlin.

Für viele Union-Fans gehört das Weihnachtssingen in der Alten Försterei zu den Feiertagen dazu.

Foto: Paul Zinken / dpa

Termin: Das Weihnachtssingen findet am Samstag, 23. Dezember 2023, ab 19 Uhr statt

Das Weihnachtssingen findet am Samstag, 23. Dezember 2023, ab 19 Uhr statt Tickets: Sitzplatz: 10 Euro, Kinder 5 Euro, Stehplatz: 5 Euro, Kinder 2,50 Euro

Sitzplatz: 10 Euro, Kinder 5 Euro, Stehplatz: 5 Euro, Kinder 2,50 Euro Adresse: An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin

An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin Anfahrt: S3 Bahnhof Köpenick, dann 15 Minuten-Fußweg am Bahndamm entlang über die Hämmerlingstraße zum Stadion

Der Bundesligist hat die Vergabe der Tickets für das Weihnachtssingen 2023 in der Alten Försterei streng reguliert und ein mehrstufiges Verfahren aufgesetzt. „Für den besinnlichen Abend bei Kerzenschein wird die Nachfrage nach Karten höher sein, als die Anzahl an Plätzen und so wird der Vorverkauf mittels eines Losverfahrens abgewickelt. So soll möglichst vielen Unionern die Chance gegeben werden, dabei sein zu können“, heißt es auf der Website von Union Berlin.

So funktioniert das Losverfahren: Jedes Mitglied von Union Berlin kann sich entweder ein Los für einen Stehplatz oder für einen Sitzplatz sichern. Die Lose sind kostenfrei. Wer bei der Losziehung erfolgreich ist und eine Gewinnbenachrichtigung erhält, bekommt die Möglichkeit, zwei Karten zu buchen (eine Freikarte und eine Kaufkarte).

Der Los-Ewerb erfolgt in der Zeit von Donnerstag, 23. November, bis Montag 27. November unter www.union-zeughaus.de. Wer den Zuschlag erhält, wird benachrichtigt und kann ab Donnerstag, 30. November, Karten buchen.

Sollten Gewinner ihr Kartenkontingent nicht ausschöpfen, stehen die Restkarten ab 5. Dezember auf dem Ticket-Zweitmarkt für Mitglieder zur Verfügung, die im Losverfahren keine Karten gebucht haben.

Tickets für das Weihnachtssingen von Union Berlin – die Stufen im Überblick:

Donnerstag, 23. November, 12 Uhr, bis Montag, 27. November, 10 Uhr: Möglichkeit zur Teilnahme am Losverfahren für Union-Mitglieder

Möglichkeit zur Teilnahme am Losverfahren für Union-Mitglieder Donnerstag, 30. November, 12 Uhr, bis Montag, 4. Dezember, 10 Uhr: Einlösung Gewinnlos zum Erwerb von Tickets für das Weihnachtssingen

Einlösung Gewinnlos zum Erwerb von Tickets für das Weihnachtssingen Dienstag, 5. Dezember, 12 Uhr: Erwerb eines Tickets aus dem Bestand nicht eingelöster Gewinnlose / Ticket-Zweitmarkt

Können auch Nicht-Mitglieder Tickets für das Weihnachtssingen erhalten?

Nein. Voraussetzung für die Teilnahme am Losverfahren und für den Kauf von Tickets auf dem Zweitmarkt ist eine Mitgliedschaft von Union Berlin.

Wird auch 2023 das Weihnachtssingen von Union Berlin übertragen?

Im vergangenen Jahr zeigte der RBB am 23. Dezember ab 20.15 Uhr zeitversetzt und leicht gekürzt das Spektakel. Moderiert wurde das Event von Jessy Wellmer und Andreas Ullrich. Ob der öffentlich-rechtliche Sender auch 2023 überträgt, war zunächst nicht klar. Sobald aktuelle Infos vorliegen, wird diese Seite entsprechend aktualisiert.

