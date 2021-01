Bei "Kiezhund" gibt es gesunde Nahrung für Vierbeiner

Martina von Kölln mit ihrem Golden Retriever, dem zehn Jahre alten Fiete, der so etwas wie das Maskottchen des Ladens ist.

Martina von Kölln liebt Vierbeiner. In ihrem Geschäft „Kiezhund“ in Mitte setzt sie auf nachhaltige und gesunde Produkte.

Berlin. Die Snackbar ist mit Putenhälsen, Hühnerfüßen und Hasenohren bestückt. Hinter der Kasse reihen sich gläserne Behälter aneinander, die mit Hundekeksen in allen Farben und Formen gefüllt sind. Sogar Lollies, wahlweise in den Geschmacksrichtungen Erdnuss, Fisch und Leberwurst, sind im Angebot. Der neue Laden an der Invalidenstraße/Ecke Ackerstraße ist ein wahres Paradies für Vierbeiner – und das nicht nur aufgrund der Leckerli-­Dichte.