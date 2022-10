Brustkrebs: Schauspielerinnen rufen zu mehr Bewusstsein auf

Berlin. Es hat Tradition: Bereits zum 23. Mal beteiligen sich alle Hard Rock Cafes auf der ganzen Welt im Oktober an Spendenaktionen zur Unterstützung der Brustkrebsforschung. In Berlin kam am Montagabend zum großen Finale des „Pinktobers“ prominente Unterstützung in das Kult-Lokal am Kurfürstendamm: Die Schauspielerinnen Rebecca Immanuel und Maren Gilzer sowie Spielerinnen und Spieler vom American-Football-Verein Berlin Kobras servierten Burger und Drinks für den guten Zweck.

Für Maren Gilzer ist es ein sehr emotionales Thema. Hendrijke Filz, ihre Serienkollegin aus „In aller Freundschaft“, verlor 2016 den Kampf gegen Brustkrebs. „Ihr ging es wie vielen Frauen, die sich dachten: Mich wird es doch nicht treffen. Es ist ein Thema, mit dem sich viele nicht auseinandersetzen wollen.“ Selbst einige Ärzte würden das Thema nicht ernst genug nehmen. Maren Gilzer erzählt, wie mit Anfang 50 zu ihrer ersten Vorsorgeuntersuchung ging: „Der Arzt meinte, ich sei doch nicht erblich vorbelastet, müsste das gar nicht machen.“

Hard Rock Cafe und Berlin Kobras werben gemeinsam für mehr Bewusstsein

Auch Schauspielerin Rebecca Immanuel („Der Bergdoktor“) weiß, wie unverhofft die tückische Krankheit zuschlagen kann. „Meine liebste Freundin war betroffen. Zum Glück hat sie alles gut überstanden. Mir ist es ein großes Anliegen, dass diese Krankheit noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit erfährt.“

Den ganzen Oktober über ist im Hard Rock Cafe eine limitierte Kollektion von Merchandise-Artikeln erhältlich sowie ein spezieller Taco, der in Kooperation mit der Sterne-Köchin Dominique Crenn kreiert wurde. Ein Teil des Erlöses, sowie die Umsätze der Tische kommen „Pink Ribbon“ zugute. Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten für die Sensibilisierung des Themas Brustkrebs ein. Auch die Berlin Kobras sind Vorreiter: Sie haben unter dem Titel „Football Fights Cancer“ 2016 eine Initiative gegründet, mit der sämtliche Football-Teams Europas gemeinsam gegen den Krebs kämpfen.

Mit zuletzt rund 71.375 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau. Seit den 1980er Jahren ist die Zahl der Fälle um das Doppelte gestiegen.