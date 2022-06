Wetter Berlin: Gewitter, Starkregen und Hagel im Berliner Raum erwartet

Berlin/Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Berliner Raum am Mittwoch einzelne Gewitter. Dabei kann es es auch Starkregen mit 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmische Böen (55 bis 65 km/h) geben. Im Süden bleibt es der Vorhersage zufolge hingegen überwiegend freundlich, nur vereinzelt können auch Schauer und Gewitter auftreten. Gegen Abend lockert es dann wieder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 bis 21 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf neun bis sieben Grad.

Der Donnerstag wird laut DWD sonnig, zeitweise wolkig und es bleibt überwiegend trocken. Zum Abend hin klart es weiter auf. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad. In der Nacht bleibt es überwiegend klar und mit Tiefstwerten zwischen neun bis vier Grad wird es kühl. In der Lausitz ist stellenweise leichter Bodenfrost möglich. Der Freitag wird dafür mit Temperaturen zwischen 22 bis 26 Grad deutlich wärmer und es bleibt der Vorhersage zufolge überwiegend sonnig und trocken.

Wetter Berlin: Das ist die Vorhersage des Wetterdiensts im Detail

Mittwoch, 1. Juni 2022: Zunächst Wechsel von Sonne und Wolken, später im Norden Brandenburgs meist stark bewölkt. Örtlich Schauer, ab dem Mittag von Uckermark und Prignitz bis in den Berliner Raum einzelne Gewitter, örtlich mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Windböen bis stürmische Böen (Bft 7-8). Im Süden Brandenburgs längere Zeit heiter, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Am Abend nachlassende Schauer und Gewitter, nachfolgend größere Auflockerungen. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. Schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis gering bewölkt, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 9 bis 7 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag, 2. Juni 2022: Heiter, zeitweise wolkig und überwiegend trocken. Am Abend deutlicher Bewölkungsrückgang. Höchsttemperatur 18 bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad, in der Lausitz stellenweise leichter Frost in Bodennähe nicht ausgeschlossen. Schwacher Westwind.

Freitag, 3. Juni 2022: Überwiegend heiter und trocken. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind.

Samstag,4. Juni 2022: Neben wenigen Wolkenfeldern viel Sonnenschein, im Süden zeitweise stark bewölkt, meist trocken. Höchsttemperatur 23 bis 26 Grad. Schwacher Wind um Nord. In der Nacht zum Sonntag im Süden Bewölkungsrückgang, sonst klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Schwacher Nordostwind.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf der DWD-Website.