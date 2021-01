Berlin: Kitas verärgert über neue Liste systemrelevanter Berufe

Ab Montag wird die Notbetreuung in den Kitas neu geregelt. Genannt sind nur Berufsbereiche. Die Träger vermissen das "Wechselmodell".

Berlin. Die neue Liste der „systemrelevanten Berufe“ für Eltern von Kita-Kindern, die ab kommenden Montag, den 25. Januar, in Kraft treten soll und so den Zugang zur Kita-Betreuung regelt, löst bei Kita-Trägern große Verärgerung aus. „Die wird noch für viel Freude an den Kita-Türen sorgen“, sagte Babette Sperle vom Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS).