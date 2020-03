Polizeibericht Berlin: Mann schießt mit Waffe in Friedrichshain aus Fenster - SEK-Einsatz

In Friedrichshain gab es am Sonnabend einen SEK-Einsatz.

+++ Mann schießt mit Waffe in Friedrichshain aus Fenster - SEK-Einsatz +++

Ein Mann hat in Friedrichshain mit einer Waffe aus dem Fenster eines Wohnhauses geschossen und damit ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Der junge Mann habe am Samstagabend in der Boxhagener Straße mit einer Luftdruckwaffe geschossen, teilte die Polizei mit. Passanten riefen deshalb die Polizei, die mit Hilfe des SEK den Mann in seiner Wohnung stellte und vor Ort seine Personalien aufnahm. Währenddessen sicherten schwerbewaffnete Beamte die Gegend. Ob Waffen in der Wohnung gefunden wurden, ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand.

+++ Schlägerei in Neukölln - ein Verletzter mit Kopfplatzwunde +++

Ein Mann ist bei einer Schlägerei in Neukölln verletzt worden. Insgesamt sechs Menschen seien an der Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Silbersteinstraße beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Verletzte kam mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zur Ursache des Streits und zu den Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

+++ Auto prallt in Reinickendorf gegen Baum - Fahrer flüchtet von Unfallstelle +++

Ein Mann ist in Heiligensee (Reinickendorf) mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum geprallt und geflüchtet. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen zur Unfallstelle in der Ruppiner Chaussee gerufen. Wenig später stellten Polizisten den mutmaßlichen Fahrer. Gegen ihn wird unter anderem wegen Verdachts auf Trunkenheit ermittelt.

+++ Feuer in Badezimmer - eine Person verletzt +++

Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fredersdorf-Vogelsdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) verletzt worden. Das Feuer sei Samstag kurz vor Mitternacht nach ersten Erkenntnissen im Badezimmer einer Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Aus einem Badeofen seien vermutlich Funken geflogen, die den Brand entfachten. Insgesamt sieben Menschen seien von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht worden. Zur verletzten Person macht die Polizei zunächst keine näheren Angaben.