Feuerwehr: Brand in Rigaer Straße "übersichtlich"

Berlin. In einer Wohnung in der Rigaer Straße im Berliner Stadtteil Friedrichshain ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog sich der Brand im ersten Stock die Fassade hoch, griff aber nicht auf andere Wohnungen über. Vier Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Zwei weitere, die schon das Haus verlassen hatten, wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.

Die Feuerwehr war mit rund 90 Kräften vor Ort. «Inzwischen ist die Lage übersichtlich», sagte ein Sprecher. Das betroffene Haus gehöre nicht zu den besetzen Häusern. Die Rigaer Straße ist bekannt, weil es dort immer wieder zu Zwischenfällen mit Hausbesetzern kommt.