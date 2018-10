Boyband BTS bringt die Fans zum Kreischen

Die südkoreanische Band BTS spielte vor 17.000 Leuten in der Mercedes-Benz Arena. Am Mittwoch folgt das zweite Konzert.

Berlin. So in der Mitte des Konzerts, gegen 21 Uhr stehen sie alle auf der Bühne, die sieben Sänger von BTS: Jin, Suga, j-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook. Sie brüllen, dass sie am liebsten „alles niederbrennen“ würden, dass man doch „selber über sein Leben entscheiden würde“ und dass es auch mal „okay sei, zu verlieren“.

Das klingt alles nach typischer Musik für Heranwachsende. Obwohl die Mercedes-Benz-Halle bis zum letzten der 17.000 Plätze ausverkauft ist und wirklich nur Fans auf diesen Plätzen sitzen kann niemand mitsingen, denn der Text ist Koreanisch und wird von den sieben Jungen auf der Bühne auch abwechselnd sehr schnell gesungen. Aber dann passiert das, was bei jedem BTS-Song passiert und was das Geheimnis ihres weltweiten Erfolgs ist: sie wechseln ins englische und der Saal brüllt mit: „Fire! FIRE! Fire!“

Die südkoreanische Band BTS hat am Dienstagabend das erste von zwei Konzerten in Berlin gegeben und wenn alles am zweiten Abend genauso gut läuft, können Sie sehr zufrieden sein. Die Band hat gerade ohnehin einen guten Lauf: sie waren auf dem Cover des TIME-Magazins, haben vor der UN-Vollversammlung eine Rede gehalten und in einem Monat läuft ein Film über ihren Erfolg in den Kinos weltweit. Und erst einen Tag vor dem Konzert Hat die südkoreanische Boyband BTS hat einen Rekord auf der Videoplattform YouTube gebrochen. Der Clip zur neuen Single „Idol“ wurde binnen der ersten 24 Stunden 45 Millionen Mal abgerufen. Damit stießen die sieben Jungs Pop-Superstar Taylor Swift vom Thron.

BTS hat weltweiten Erfolg

Vielleicht begannen sie deshalb auch das Konzert mit diesem Lied: „Idol“. In einem glitzernden Matrosenanzug kamen alle sieben auf die Bühne und die meist jugendlichen und weiblichen Fans begrüßten jeden einzelnen der sieben mit einem einzelnen Kreischen. Denn letztlich hat sich seit den Zeiten von NKOTB, N-Sync oder den Backstreet Boys nur wenig am Rezept geändert: mehrere Jungen tanzen in Formationen, bedienen mit ihren „Image“ verschiedene „Jungs“-Typen und sind gleichzeitig unglaublich unschuldig. Singen müssen sie dabei wie die Boybands in den 90ern auch meist nicht live singen, weil ihre Tanzeinlagen dafür zu kompliziert und schweißtreibend sind. Solange sie zwischendurch immer wieder das Publikum fragen: „Are you alright?“ oder „Are you ready?“.

Aber all das erklärt nicht den weltweiten Erfolg der Band oder warum sämtliche Europa-Konzerte in 9 Minuten ausverkauft waren und draußen, vor der Mercedes-Benz-Arena Fans, seit Montagmorgen campiert haben, um die besten Plätze vor der Bühne zu bekommen. Dass die Nischen-Musik K-Pop, koreanischer Pop, das einmal schaffen würde, damit hat keiner gerechnet. Es hat auch damit zu tun, dass BTS seine Fans vom ersten Album an immer direkt ansprach und sogar mit einem eigenen Namen bezeichnet: Army. Und diese Armee konnte sehr laut sein.

Bei den Liedern „Magic Shop“, „I‘m Fine“ und „Run“ waren sie so laut, dass man BTS auf der Bühne kaum verstand. Das sind laute Dance-Nummern, die entfernt an DJ Bobo oder Missy Elliot erinnern. Zwischen den beiden Beispielen liegen zwar Welten, aber besser lässt sich die Breite der Musik nicht beschreiben. Es gibt Hip-Hip-Nummer, Rap-Einlagen, softe R&B-Balladen und dann wieder ganz klare Pop-Hits.

„Fake Love“ ist so ein Song, es geht um das Vorspielen von falschen Gefühlen und um dass sie für ihre Liebe alles gut würden. Und dass sie es eben satt haben, dass niemand mehr so meint, wie er es sagt. Eingängig, irgendwie traurig und ein englischer Refrain, so funktioniert ein BTS-Song. Aber inszeniert sind diese Lieder dann doch immer gleich: große Farbspiele auf der Bühne, Kamerazoom auf einen der Sänger und eine Choreografie, die man zuhause mit etwas Mühe nachtanzen kann. Aber all das funktioniert in Berlin an diesem Dienstag perfekt und die Band verspricht der Band am Ende, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Dolmetscher musste bei der Verabschiedung übersetzen

Bis dahin können sie vielleicht auch noch besser Englisch. Einige der BTS-Boys ließen sich am Ende, bei der recht ausführlichen Verabschiedung noch von einem Dolmetscher übersetzen. „Die Firma meines Vaters ist in Deutschland“, sagt RM, „Deswegen liebe ich das Land sehr und ich liebe euch.“ Dann verdrückte er eine Träne und überlegt ernsthaft laut, ob er sich in Berlin für einen Job bewirbt. Aber wie bei vielen Konzerten von Boybands, letztlich müssen sie nur sehr sehr freundlich sein und ins Publikum winken. „Bis wir uns Wiedersehen“, sagte Jongkook. „Bleibt happy!“

Aber bevor es zu sentimental wurde, baten die Fünf noch einmal die Army: „macht noch Krach!“ Die Fans durften es noch mal ganz offiziell: „Schrei es ganz laut heraus“, riefen die Jungen von BTS auf koreanisch, und dann englisch: „Was Soll‘s!“ Einer ihrer größten Hits, der ausgerechnet „So What“ heißt. Und erst ganz am Ende das Lied, dass sie auch in Deutschland bekannt machte: „Love Myself“. Das Kreischen endet so abrupt wie es begonnen hat. Und alle nehmen einen Zettel mit nach Hause auf denen ganz groß steht: „BTS ist unsere blaue Oase in der Wüste.“ Natürlich auf Koreanisch.

